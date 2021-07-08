北市大安區四維路發生上午發生一名男子疑似在屋內輕生案件。一位房東多日聯繫不到租屋的房客，擔心會有意外，於是通報轄區派出所，並由員警陪同前往房客住處查看，未料一打開門，就看到房客在屋內已明顯死亡。目前警方正進行現場鑑識，初步排除外力介入，正通知家屬到場處理。

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