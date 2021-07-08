北市大安區住宅驚見男屍 失聯多日房東開門嚇傻 13:132021/07/08 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大安區住宅驚見男屍，失聯多日房東開門嚇傻。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市大安區四維路發生上午發生一名男子疑似在屋內輕生案件。一位房東多日聯繫不到租屋的房客，擔心會有意外，於是通報轄區派出所，並由員警陪同前往房客住處查看，未料一打開門，就看到房客在屋內已明顯死亡。目前警方正進行現場鑑識，初步排除外力介入，正通知家屬到場處理。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 台南東區大樓驚傳火災 20多名住戶睡一半嚇醒竄逃 高雄澄清湖驚見男浮屍 晨運民眾嚇傻急報警 #房客失聯 #北市大安區 #四維路 #房東 #房客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 線上取消疫苗預約失敗 議員轟北市府做半套 21:242021/07/06 生活 獨居糖尿病婦人失聯2日 警消破門見她昏迷在地獲救 12:012021/07/06 社會 居檢烏龍案 中市府籲中央加強內部橫向聯繫 13:302021/07/06 生活 孫悟空怕辣椒水 竊賊進龍山寺搬神像遭逮 16:022021/07/06 社會 房客租屋20年「總計繳520萬租金」拒搬家 房東怒告法官這樣判 17:362021/07/06 社會 缺錢帶貓咪去打針 義大利籍男子持剪刀搶超商 判2年及驅逐出境 11:052021/07/08 社會 中障女伴雙屍 以為嬤跟爸在睡覺 04:102021/07/06 社會新聞 她欠租11萬 房東主動減免6千 女租客現身眾人懷疑不單純 00:002021/07/07 生活 買凶槍擊館長案 9嫌重判須強制工作 04:102021/07/08 社會新聞 新北無薪假人次飆破5000人 勞工局再釋530個清潔類職缺4管道提供申請 14:062021/07/07 生活 北市聯醫忠孝院區2員工確診 1打過疫苗 04:102021/07/07 焦點要聞 社會熱門新聞 酒店妹瘋當伴遊妹 關島疫苗5天4夜爽賺20萬 - 社會 北市大安區住宅驚見男屍 失聯多日房東開門嚇傻 - 社會 1家3口沒飯吃 單親媽冒雨騎車載2子 從三重到信義區領愛心便當 - 社會 退休教授玉井果園失蹤8天 警消深入原始林搜索 - 社會 「排毒長照」一次800元 屏東83歲翁大方認連結38歲女 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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