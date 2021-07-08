8日業界最新消息，經深思熟慮後，中國大陸醫療大數據業者零氪科技（LinkDoc Technology）已暫時停止至美國IPO（股票初次公開發行）計畫。市場推測，因為當地政府正大動作整頓海外掛牌陸企，零氪擔心被掃到颱風尾，故此IPO才會臨時喊卡。

6日時，零氪還大剌剌地表示，將以股票代碼LDOC在美國市場公開交易。原訂此IPO承銷商為摩根士丹利、美銀美林證券、中金、老虎證券等的零氪，預計將發售1082.5萬股美國存託股（ADS），且發行價區間每股定在17.5美元至19.5美元間，並可望籌資2億多美元，零氪市值屆時將擴增至15億美元左右。

不過同樣在6日，中國大陸也曾宣示，將加強監管所有境外上市陸企。再加上才剛赴美掛牌的滴滴出行，其APP慘遭中央政府勒令下架，在美交易股價甚至一度還暴跌25%。

總部位於北京且2020年還大虧約5億美元的零氪，雖沒有立即回應自己美國IPO將延後的消息，不過業界認為，零氪此舉明智。因為萬一不小心被掃到颱風尾，才剛IPO可能就會因此而出師不利。