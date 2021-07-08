香港新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今表示，近日香港每日有約5至6萬人接種新冠疫苗，若保持趨勢，香港接種率在9至10月可達到70％形成群體免疫，並稱歐洲等地確認大陸與德國合研的輝瑞疫苗，可於一般藥物冰櫃，即攝氏2至8度儲存1個月時間，故私家診所將來都有機會可接種輝瑞，認為是好消息。

對於新加坡政府日前表示，仍在等待科興公司提供關鍵數據，故未將由大陸研發的科興疫苗納入全國接種統計數字，使香港與新加坡多次洽談的旅遊氣泡推行無期。劉澤星說，現已有數據顯示，科興疫苗有效應對變種病毒，尤其減少嚴重和死亡個案方面，強調香港目前使用的疫苗都可安全接種。

劉續稱，大部分確診新冠肺炎後死亡的個案，都是年長人士，故認為鼓勵更多長者打針十分重要，可避免長者感染後出現嚴重症狀甚至死亡。

香港感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，同意有病人組織建議私家診所接種輝瑞疫苗，不少市民因身體狀況等而對接種疫苗猶豫，若香港社區疫苗接種中心在9月後關閉，可能讓這批市民沒有機會接種疫苗，故私家診所有多1款疫苗供選擇是好事。

林續稱，私家診所接種科興疫苗已有一段時間，目前登記和取貨流程都暢順，相信運送輝瑞疫苗到診所，在技術上亦沒有太大困難，但輝瑞稀釋後需要在6小時內完成注射，診所要在預約時做好分配，確保不會浪費。