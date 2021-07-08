美國聯準會（Fed）於最近一次FOMC會議釋出鷹派訊息，美元指數走強，雖不利黃金表現，唯向來與黃金呈高度相關走勢的白銀，可望因需求轉變而逐漸與黃金脫鉤，元大投信白銀研究團隊表示，太陽能需求爆發可望大幅擴大白銀工業需求，白銀中長期成長潛力看好，建議可視自身風險屬性與商品適合度，透過白銀期貨ETF分批布局。

「期元大道瓊白銀」期貨ETF研究團隊表示，白銀與黃金在古代同樣作為貨幣的一環，以往銀價、金價兩者相關性高，並皆與實質利率、美元強弱呈負相關，唯近年因全球工業生產擴張，而白銀總需求50％以上來自工業需求，當製造業成長時，白銀表現往往優於黃金。

根據彭博資訊統計，過去全球工業生產擴張期白銀與黃金價格走勢，白銀漲勢皆明顯高於黃金，白銀價格自2002年1月至2008年2月成長328.9%，高於黃金同時期249.1％的漲幅；2009年3月至2010年4月白銀價格漲幅為42.1％，同時期金價漲幅僅25.1％，從歷史經驗數據亦反映出當全球工業生產處於擴張期時，白銀價格成長力道較金價更為強勁。

且在全球推行碳中和政策下，太陽能發電是當前全球各國電力政策的扶持重點，而導電銀漿是太陽能電池的主要材料，導電銀漿即占白銀總需求的10％，在未來太陽能發電持續快速發展的背景下，將同步帶旺白銀需求。

國際能源署（IEA）亦認為到2025年太陽能可望取代煤炭成為世界最大的電力來源，到2030年太陽能發電量將是現在的3倍以上，是所有發電來源中成長率最高者，白銀是太陽能發電板重要元件，太陽能需求爆發可望大幅擴大白銀工業需求，也使黃金與白銀走勢逐漸脫鉤。

隨著全球景氣步入復甦軌道，白銀相對黃金更有機會發揮其大宗商品的屬性，價格漲勢更加凌厲，「期元大道瓊白銀」期貨ETF研究團隊指出，相比於買賣白銀現貨，透過白銀期貨ETF交易手續費較低，交易流程也便利，建議藉由白銀期貨ETF分批布局。惟短線銀價波動較大，建議投資人事前謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，以善用白銀相關期貨ETF，追蹤白銀表現。