路透引述三位消息人士稱，在中國對海外中概股加強監管後，中國醫療大數據公司零氪科技已擱置在美國上市籌集最多2.11億美元的計劃。

零氪科技6月才申請在美國首次公開發行（IPO），原定於8日美國市場收盤後為其股票定價。不過隨著中國政府表示，將全面加強對境外上市的中國公司的監管後，不僅引發在美國上市的中概股的拋售潮，多家原擬赴美上市的中企也暫緩IPO計畫。

零氪科技成立於2014年，基於大數據和人工智能提供側重於癌症方面的醫療健保服務。陸媒3月份曾報導，零氪科技獲得阿里健康戰略投資，雙方將共建以患者為中心，以技術創新為驅動的中國腫瘤患者全疾病周期服務平台。公司的其他投資者還包括匯橋資本、寬帶資本等。另據外媒早前報導，零氪科技除計畫在美國上市，也考慮包括香港在內的潛在上市地。

零氪科技稱，集資所得將用於加強研發能力，並用於投資和收購。公司今年首季度營收約人民幣（下同）2.23億元，年增41％，淨虧損則約1.38億元，較上年擴大116％。