家樂福上千名收銀員打疫苗 賣場應援普及施打據點 13:272021/07/08 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 依照政府規定，賣場前線收銀台員工編列為第七類疫苗施打對象，家樂福配合規定，在第一時間為雙北和桃園區域229家量販、超市的收銀員造冊，7日已陸續安排約1000多位收銀員至配發的醫院施打疫苗，明（9日）將首次由亞東醫院到樹林店為員工施打。家樂福表示，未來疫苗若普及施打，賣場也準備好要成為服務民眾施打的據點。 未來疫苗若普及，家樂福準備好要成為服務民眾施打的據點，將可見到美食街排隊打疫苗的情景。（家樂福提供） 金門縣拚接種率 開放40歲以上鄉親打AZ疫苗 台南溪北增設大型接種站 65歲以上長輩LINE和電話登記 #施打 #家樂福 #收銀員 #賣場 #據點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗預約系統上線後 媒體人：標準民進黨愛搞的一把「虛招」 09:532021/07/08 政治 雅茗-KY股東會 看好美國疫後消費復甦 11:572021/07/08 財經 1.1萬多名幼兒園、課照中心教職員今接種 侯友宜視察施打狀況 11:172021/07/08 生活 優先接種 竹市國民黨議員為鄰長請命 04:102021/07/08 地方新聞 「疫苗是葷的就不打」 長輩拒接種 家人都傻眼了 08:522021/07/08 生活 雅茗-KY攜手Oatly創新品牌「Mr.Oat」 營運動能大增 12:492021/07/08 財經 日女打輝瑞疫苗死亡 不能否定與施打有因果關係 07:062021/07/08 國際 疫苗變數 牽動全球不均衡復甦 04:102021/07/08 財經焦點 疫情恐懼＋停售效應催動 視訊投保 逾月以來近4萬件 04:102021/07/08 金融．稅務 中市疫苗打氣旺 覆蓋率達1成 04:102021/07/08 地方新聞 陳秀熙建議 BNT先給年輕人接種 04:102021/07/08 焦點要聞 生活熱門新聞 20項微解封一次看 電影院、風景區都開放 - 生活 微解封沒份 這些行業哭了：再關門二周 - 生活 健身房、餐廳內用有條件鬆綁 微解封方案來了 - 生活 直播》三級以來最少 今增18例土本 3人死亡 - 生活 微解封亂象！室內禁5人卻准9人出遊 網納悶：切一半嗎 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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