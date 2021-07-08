依照政府規定，賣場前線收銀台員工編列為第七類疫苗施打對象，家樂福配合規定，在第一時間為雙北和桃園區域229家量販、超市的收銀員造冊，7日已陸續安排約1000多位收銀員至配發的醫院施打疫苗，明（9日）將首次由亞東醫院到樹林店為員工施打。家樂福表示，未來疫苗若普及施打，賣場也準備好要成為服務民眾施打的據點。

未來疫苗若普及，家樂福準備好要成為服務民眾施打的據點，將可見到美食街排隊打疫苗的情景。（家樂福提供）