全台搶打新冠肺炎疫苗，列為第7類接種對象的調查局外勤人員，原定本周開始施打疫苗，未料高層疑似擔心惹上「特權」風波，反而一度通知暫緩施打，還自砍名單，讓基層調查官擔心搜索行動成為防疫破口，也造成醫護人員的困擾。

調查局將人員造冊後，今年6月15日行文法務部轉交中央流行疫情指揮中心，爭取列入第7類接種對象，部分一線辦案人員則列第3類，指揮中心同月28日同意讓外勤單位優先接種。

調查局原排定本月5日開始施打，卻又因近期疫苗特權鬧得沸沸揚揚，擔心遭外界質疑，突然以「嗣新聞披露某些機關施打疫苗訊息」為由通知暫緩施打，要對第一線人員重新造冊，臨時向台北醫學大學取消預約。

此時恰逢士林地檢署指揮偵辦黑心血氧機，調查局一共出動30多名調查官參與本月6日的搜索行動，因疫情三級警戒仍未解除，許多調查官抱怨擔心因此染疫，成為防疫破口。

同日，調查局又突然通知開始打疫苗，限期本月16日前打完，不過接種名單較先前少了許多人，甚至比指揮中心列冊的人數還少，引發基層不滿，痛批高層「朝令夕改」。另由於北醫已將醫護人力另作安排，最快也要等到10日才能安排替調查局人員施打。