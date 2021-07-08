中東最大港口傑貝阿里港（Jebel Ali Port）在當地時間7日深夜發生貨櫃輪爆炸事件，杜拜當局表示，火勢已受到控制並無人員傷亡，詳細損失金額待調查後才會公布。貨櫃輪爆炸消息傳出後，國際油價馬上受到影響，西德州原油價格應聲跌逾4%。

路透社報導，傑貝阿里港位於杜拜北部，是世界最大人造深水港，同時也是阿拉伯聯合大公國主要的貿易中心，7日深夜一艘貨輪爆炸起火，杜拜當局證實此事並強調，火勢撲滅後正在調查起火原因，可能因為連日高溫造成存放易燃物質的貨櫃起火。

儘管官方尚未公布爆炸的貨櫃輪歸屬於哪一家航運商，但外媒透過現場畫面推測，疑似是一艘名為Ocean Trader的貨櫃輪發生爆炸，該船舶國籍屬非洲國家葛摩，由船東Sash Shipping所運營，從今年4月以來都在阿聯海岸附近航行。

貨櫃輪爆炸消息傳出後，國際油價受到微幅影響，西德州原油價格一度從74.55美元摔落至71.56元，跌幅逾4%，不過隨即反彈至72.11美元左右。西德州原油價格6日曾因OPEC+油國組織產量協調不成衝破76美元，但隔天就回檔至73美元上下，近日多在72至74美元間徘徊。

傑貝阿里港是中東第一大港，主要為印度、非洲及亞洲貨物提供服務，由阿聯國營企業杜拜環球港務集團所營運，擁有4個大型貨櫃船碼頭，平均約可處理1500萬個貨櫃。