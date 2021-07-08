歌手范瑋琪和張韶涵早年因合唱〈如果的事〉走紅，但兩人10多年前就傳出失和、搶資源，鬧得不愉快。近年張韶涵將工作重心放到大陸，最近參加大陸百年黨慶晚會還獲得紀念證書，網上瘋傳有人將張韶涵的認證照傳給范瑋琪，還挑釁問：「妳有嗎」，結果被封鎖，但稍早發出照片的網友承認是移花接木。

自2010年起張韶涵和范瑋琪就傳出不和，2017年兩人一起參加大陸節目《蒙面唱將猜猜猜》，范瑋琪為了兒子扮成《大英雄天團》的「杯麵」（大陸稱：大白），張韶涵則是戴著鐵娘子面具上場，後台訪問時，張韶涵被問打死都不想嘗試的偽裝造型是哪個？張韶涵回：「大白的那個吧，打死都不會試，何必呢？」，引來網友起底兩人不和歷史。

網上瘋傳有人傳張韶涵照片給范瑋琪。（圖／翻攝自BabyBarrel微博）

當時網友狂批范瑋琪過去行為不當，引來陳建州在微博發文護妻說相信老婆「范范」的善良，他會堅定地陪在太太身邊，隔天張韶涵則曬出黑白愛犬照片，寫下：「黑白狗別亂叫博關注，噓～」，被指是隔空嗆黑范夫妻。2年前又有網友問范瑋琪為何傷害張韶涵？范瑋琪喊冤表示自己從未傷害、踐踏任何人，隔了4天後張韶涵曬出自己照片，頭上打了3個問號，疑對范瑋琪的回應一頭霧水。

該名網友澄清照片是他移花接木。（圖／翻攝自BabyBarrel微博）

今微博上關鍵字「范瑋琪拉黑網友」登上熱搜榜，網友瘋傳有人丟張韶涵拿證書的認證照給范瑋琪，私敲范瑋琪嗆她沒有，結果被范瑋琪封鎖。稍早該名網友澄清照片是他發的，因為先前看到有人在IG嗆范瑋琪，又因他本來的帳號早就被拉黑，就用分身小號私敲范瑋琪丟照片，再曬出本來帳號被封鎖的截圖，以為有趣當作哏圖，幾小時後就刪了，沒想到引發轟動，對此相當抱歉。

而網友見此回應：「你真是閒的沒事做」、「幹嘛惡意p這種圖！又乾嘛發給范瑋琪！這些無聊操作關張韶涵什麼事」、「你覺得好玩，你有沒有想過會害到當事人的？？？」、「本來沒多大影響力的普通人，被有心人利用，加上噱頭，就成了張韶涵粉絲的鍋」、「你知不知道你的行為後果有多麼嚴重」。