針對日本外務大臣茂木敏充6日在記者會宣布，將再次贈送台灣113萬劑AZ疫苗;我駐日代表謝長廷臉書8日貼文，這113萬劑疫苗已順利裝載於日航JL809航班，台灣時間10時45分自東京成田機場起飛，預計14時40分抵桃園國際機場。

《路透社》先前報導，茂木敏充日前在記者會上證實，日本8日將再度贈送113萬劑AZ疫苗；結合6月贈送的124萬劑疫苗，累計贈台疫苗已達237萬劑。

日方贈送的這批疫苗由日本九州的藥廠代工生產。茂木表示，繼贈送印尼與馬來西亞疫苗後，本週還會提供泰國、菲律賓100萬劑疫苗。因此，此番統一自九州送往東京，再自成田機場飛抵台灣。

謝長廷在臉書上寫道，「起飛了！淡淡的憂傷。今天的鄉愁是疫苗，113萬劑。人在日本，心在台灣。祈望，每一劑都受到珍惜，每一劑都守護到故鄉的人。飛機已經消失在遠方的雲層，遠望可以當歸」。貼文還附上一系列疫苗裝箱、過關與其送別的照片。

目前台灣2350萬的人口約有10%接種第一劑疫苗；蔡英文6日表示，希望能在7月底將此數字提升至25%。

《路透社》指出，日本安排採購1.2億劑AZ疫苗，其中大部分由日本國內企業生產。儘管這些疫苗5月已通過法規批准，但血栓疑慮讓日本衛生部門在國內施打以mRNA的輝瑞疫苗與莫德納疫苗為主。

日本已承諾向「COVID-19疫苗全球取得機制」(COVAX)提供10億美元、3000萬劑AZ疫苗；不過，迄今捐出的還未達此一數字。茂木解釋，由於日本生產的AZ疫苗還未獲得世界衛生組織(WHO)授權用於COVAX，故目前以日本和他國的雙邊模式為主，以呼應急迫疫苗的供應需求。

至於第一批透過COVAX送出的疫苗，茂木表示預計於7月中送出；其中，約1100萬劑疫苗將送往南亞與太平洋島嶼國家。