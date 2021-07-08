2021年全球投資市場歡慶疫苗施打、解封和經濟復甦的榮景時，卻也伴隨著通膨升溫、變種病毒來襲、評價面等隱憂，中美引領全球經濟逐漸走向復甦，聯準會（Fed）如何退場牽動市場神經，所幸債市已領先反應通膨和Fed升息預期，現階段債市布局宜側重高收益債爭取固定債息機會，藉由低存續期間降低利率風險，並分散配置獲取風險調整後的報酬空間。

富蘭克林坦伯頓集團債券團隊表示，全球經濟體將在不同季度達到成長高峰，大陸已先攀高峰、美國現正處於成長高峰，歐洲仍在努力，其他區域可望跟上復甦腳步。儘管美國明年開始成長趨緩，但仍是非常健康的經濟環境，但刺激政策將隨之放緩。

隨美國明年經濟成長自高峰回落，通膨不太可能持續加速，也仍將面對疫情前即存在的通膨下行壓力，債務負擔、人口老化、科技創新取代勞動力，導致成本削減的結構性問題，都將壓抑物價，因此，預期今年暫時性因素推升通膨後，終將逐漸減速。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，預期美國公債殖利率曲線轉陡情境，建議側重低存續期債及高殖利率債，但因疫情以來主要國家或企業歷經不同程度衝擊，精選持債為首要原則。美元計價債應為核心，並看好如美元計價且可受惠商品多頭的部份邊境市場債機會。

美盛西方資產美國核心增值債券基金經理人約翰．貝洛斯認為，市場已領先通膨上升的情境，所隱含預期金利率未來五年將到2％，且由於債券殖利率已較年初上升，潛藏著仍有收益、信用機會，及新興市場機會可尋。若以債息收入為考量，墨西哥10年期公債殖利率超過7％，預料其央行能有效控制通膨，可做為投組合中增強收益的配置。

貝洛斯強調，債券仍然有助提高投資組合的多樣性，當風險資產面臨壓力時，債券殖利率下降會推升債券價格，屬避險概念。無論美國公債殖利率的水準為何，與風險性資產負相關的關係不變，固定收益資產在提高分散功能時，是一個很好標的，不僅可擁有收益機會，目前的評價水準也還在可接受範圍。

美盛布蘭迪全球固定收益基金暨全球機會固定收益基金經理人安智特．薩林預期，儘管市場目前聚焦於大陸當地債風險，但應可限縮於國內問題，不至於外擴到整個亞洲信用市場。亞洲能與全球景氣和科技產業連動的企業信用債，機會仍可期待。也可留意如巴西當地公債，其央行今年已升息2.25百分點，10年期公債殖利率約9.3％，里拉評價面相當便宜。