日本東京都新宿站外一棟建物外牆上，近日出現一隻巨大三花貓，吸引不少民眾特地前來朝聖。這隻巨大三花貓透過3D技術顯影，栩栩如生難辨真偽，未來可能成為新宿新觀光景點。

日本電視台報導，就在人來人往的東京都新宿站東口外，一棟建築物的戶外電視牆突然出現一隻巨大三花貓，不少民眾駐足拿出智慧型手機拍照或錄影。

這隻巨大三花貓在看起來睡得很舒服的下個瞬間，因為快要掉下平台而驚醒，然後四處張望著新宿街頭。

其實這是利用3D技術做成的立體影像，但因為太過逼真，看起來就像真的貓趴在建築物外牆上。

一名在場觀看的女大學生說，「看起來就像要跑出來一樣」。

現場一對夫婦說，只為了看這隻巨貓所以來到新宿，「真可愛，如果真的有這樣一隻巨貓，也許會讓人很開心」。

這個戶外電視牆的巨型螢幕大小超過150平方公尺，畫質相當於4K，是日本境內最大的戶外電視牆。由於是曲面螢幕，所以可展現出平面螢幕達不到的3D效果。

巨型戶外電視牆將於本月12日起正式啟用，或許將成為新宿地區的新觀光景點。