台南水情隨著滯留鋒面帶來降雨，一解旱象，台南供水燈號轉為正常藍燈，台南市政府宣布，轄管76座大型公園內從4月下旬暫時關閉的水龍頭，將陸續開放，恢復正常使用。
這波梅雨到訪之前，全台鬧水荒，市府為加強辦理各項抗旱整備工作，並配合經濟部水利署落實公園等(不包含公廁)市政用水歸零政策，自4月22日起針對轄管76座大型公園關閉公廁以外的水龍頭，隨著近期數波梅雨鋒面幫忙，台南水情轉好，工務局將恢復轄管公園內正常供水。
市府也不忘惟呼籲，「有水當思無水之苦」，提醒民眾珍惜水資源，養成節約用水習慣。
台南水情隨著滯留鋒面帶來降雨，一解旱象，台南供水燈號轉為正常藍燈，台南市政府宣布，轄管76座大型公園內從4月下旬暫時關閉的水龍頭，將陸續開放，恢復正常使用。
這波梅雨到訪之前，全台鬧水荒，市府為加強辦理各項抗旱整備工作，並配合經濟部水利署落實公園等(不包含公廁)市政用水歸零政策，自4月22日起針對轄管76座大型公園關閉公廁以外的水龍頭，隨著近期數波梅雨鋒面幫忙，台南水情轉好，工務局將恢復轄管公園內正常供水。
市府也不忘惟呼籲，「有水當思無水之苦」，提醒民眾珍惜水資源，養成節約用水習慣。
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