全國三級警戒擬延長至7月26日，部分場館可在7月12日後有條件「微解封」，目前已針對餐廳內用擬定相關指引；百貨餐飲業者代表今表示，疫苗的覆蓋率沒有到達那樣的標準，微解封對他們來說，都沒有任何實質上的幫助。

民眾黨立委高虹安今召開「疫情下的甘苦人生－百貨公司櫃位業者」座談會，出席的百貨餐飲業者被問到，宣佈微解封後，夜市餐廳可開放內用；業者認為沒有實質幫助。

高虹安補充，在百貨美食相關餐廳業者有特別提到，「近期以來，他其實覺得這件事情是蠻消極的；並沒有覺得微解封就可以解決這些問題」。

高虹安說，畢竟開放內用，人流無法一下子恢復，再加上餐廳的業者也需要做許多防疫相關措施，所以業者的第一線的說法是，比較期待今天疫苗的覆蓋率能夠提升，這樣才有辦法真正解決。

她說，現在大家遇到疫情問題也會擔心，如果微解封或解封之後，疫情會不會一再爆發，這對業者的衝擊很大，還是很希望政府能夠儘快購入疫苗。