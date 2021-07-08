台南一名葉姓退休教授6月30日下午於台南玉井斗六山區果園失蹤，家屬發出尋人啟事。（網路截圖／劉秀芬台南傳真）

搜救人員5日找到葉翁的背包。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

搜救人員5日找到葉翁的背包。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

搜救人員下攀峭壁搜尋。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南一名葉姓退休教授6月30日下午於台南玉井斗六山區果園失蹤，家屬著急萬分，在網路發出尋人啟事，警消8天來也出動241人次搜索，5日找到他的背包，果園方圓近兩公里都搜遍，台南市消防局長李明峯今天到現場關心，指示再深入附近原始林搜尋。

據了解，75歲葉翁多年前於玉井購買果園，有空時就與太太到果園工作，6月30日上午到果園採芒果時與家人分開，下午3點家人打電話聯絡上葉翁，葉翁說手機即將沒電，他走到鄰居家的芒果園，卻走不出來。

葉翁家屬在臉書社群貼出尋人啟事，葉翁的親友、昔日教過的學生也幫忙在臉書社團請求網友協助，玉井當地居民也都十分關心搜尋狀況，不少店家還主動提供食物飲料慰勞搜救人員。

台南市消防局8天來共計出動第二大隊、玉井中隊、玉井分隊、麻豆分隊、大橋特搜分隊、玉井山搜義消、玉井義消、麻豆義消分隊、義消通訊中隊、特搜義消分隊及山難救助協會高雄支會等團體，每日出勤約數10人，空拍機、搜救犬也出動，截至8日共計出動警義消與民間搜救團體241人次來進行搜索。

8日搜索隊伍再分成4小隊進行搜索，搜索重點為失蹤者袋子周圍區域及手機基地台訊號涵蓋區域，地形較困難的區域如小木屋後方峭壁及斗六山北側西側懸崖，由大橋特搜分隊垂降搜索。

由於搜救隊整座斗六山已經走過多遍，就是沒有發現人，但距離果園1小時路程遠處有一片原始林，李明峯也請搜救進入搜尋。

李明峯上午10點至現場了解現場狀況及搜救情形，向失蹤者家屬葉太太等表達關心及努力搜救的決心，消防局每日皆向家屬報告搜救情形及討論隔日的搜救方向，全力配合家屬搜救。