Sony Mobile今(8)日舉辦線上發表會，宣布5G旗艦手機Xperia 1 III正式亮相，搭載高通Snapdragon888 5G處理器，展現Sony瞄準台灣5G市場的精準布局，將於今啟動預購，後續也會和三大電信商中華電(2412)、台灣大(3045)以及遠傳(4904)合作，今日線上發表，三大電信業者以及代理商神腦(2450)也透過線上現身站台，另外，Sony也預告，Xperia 5 III將於9月在台正式推出。

Xperia 1 III為全球首款採用4K HDR OLED 120Hz螢幕更新率的智慧型手機，以6.5吋21:9電影比例螢幕，Xperia 1 III搭載高通Snapdragon888 5G處理器，支援5G網路連線與WiFi 6，內建4500mAh電池容量，使用盒裝隨附的XZQ-UC1 30W PD快速充電器，只需短短30分鐘，電量即可達50%，Xperia 1 III提供無線充電及電力分享功能，能同時做為其他裝置的充電來源(反向無線充電)。

Sony在照相功能上持續精進，Xperia 1 III相機沿襲Sony的Alpha相機科技與ZEISS蔡司光學專屬調校，更打造「全球首創結合潛望式望遠變焦鏡頭及Dual PD感測器」，提供全新三鏡頭搭載四組光學焦段的相機，全焦段同時升級至「即時物件追蹤對焦」，並導入全新AI超高解析度縮放技術。Xperia 1 III同時為全球首款採用4K HDR OLED 120Hz螢幕更新率的智慧手機，並加入全新360空間模擬音效及劇院及立體聲雙喇叭。

Sony Corporation常務暨行動通訊事業部總裁岸田光哉(Kishida Mitsuya)今日也首次參與台灣線上發表會，他表示，Xperia 1全系列機種是Xperia家族的革命性新成員，Sony在5G時代也將持續帶給消費者各種產品和獨特價值，另外，在2020財務年度，Sony行動通訊事業營運好轉開始獲利。

Sony Mobile台灣總經理林志遠表示，Sony Mobile自5月在台推出Xperia 10 III，正式邁向全系列5G布局，最受高度關注的Xperia 1 III正式在台亮相，另外，今也同時宣布，Xperia 5 III將於9月正式登台，Sony今年度將以5G旗艦機Xperia 1 III、玩美合手旗艦機Xperia 5 III、萬元防水夜拍機Xperia 10 III，滿足消費者行動娛樂的需求。

Xperia 1 III 的12GB RAM/256GB ROM推出「消光黑」、「消光灰」、「消光紫」，售價為36990元；Xperia 1 III 的12GB RAM/512GB ROM推出「消光黑」、「消光紫」，僅於Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony直營店、Sony台灣官方購物網站、PChome購物限量販售，售價為39990元。