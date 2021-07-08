被動元件廠—華新科(2492)今年前6月合併營收為221.11億元，年成長46.04%，今天股東會通過每股配息6元。

華新科今天舉行股東會，儘管2020年全球經濟深受新冠肺炎疫情衝擊，且中美貿易戰加速供應鏈重整，所幸5G、車用、AI與物聯網等新運用激增，且遠距商機湧現，推升華新科營運在外在環境變動中穩定成長，2020年合併營收為355.99億元，年成長18.14%，營業毛利為112.43億元，年成長8.59%，合併毛利率為31.58%，年減2.78個百分點，稅後盈餘為66.32億元，每股盈餘為13.66元。

華新科表示，儘管全球新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延，但隨著各國陸續研發疫苗成功及大規模接種，疫情干擾可望於2021年下半年淡化，加上美歐政治不確定性降低，配合低基期因素，目前多數預測機構對年度經貿表現優於去年皆抱持相對樂觀，惟全球經濟表現仍將視防疫成效而定，公司將延續擴大高階產品布局與穩增市占發展為主軸策略，以提升營運績效。

華新科第1季稅後盈餘為19.69億元，年成長2.02倍，每股盈餘為4.06元；受年中盤點及疫情影響，以致對下游客戶訂單的出貨減少，華新科6月合併營收為37.27億元，月減6.2%，累計前6月合併營收為221.11億元，年成長46.04%。

華新科表示，有鑑於客戶端的市場運用發展已較以往倍速變化，未來更將加強在新產品應用市場的開發，積極拓展新產品市場與新客戶，除充分利用既有產能外，亦考量客戶需求型態調整產線布局，同時透過管理改善生產瓶頸以增進生產效能，透過充沛產能及多元的產品組合提供給客戶更完整的服務。