台驊投控(2636)6月營收再度創新高紀錄達31.48億元，月增18.31％，年增171.74％，上半年合併營收達137.63億元，年增114.94％。公司認為，歐美各國陸續解封，歐美經濟體加速復甦，在全球物流強勁反彈且海、空、鐵路等運輸艙位供給吃緊情況下，前景展望樂觀，惟仍需觀察通膨及變種Delta病毒的後續發展。

台驊6月海運業務，面臨四缺(缺櫃、缺艙、缺工、缺車)，加上歐美解封在即，零售商擴大補充庫存力道，在供給稀缺及強勁需求帶動下，運費月月調漲，台驊長期以來與船公司合作關係良好，在艙位取得上擁有相對優勢，且客戶端訂單量持續熱絡，營收達23.58億元，月增30.02％，上半年海運營收達93.06億元，年增233.40％，創歷年同期新高。海運傳統旺季夾帶歐美解封報復性消費需求，下半年旺上加旺，將持續成為下半年業績成長主要動力，惟後續仍需觀察全球船舶準班率及新船下水等狀況。

空運因6月供給持續吃緊，運價維持高檔，惟海轉空急單趨緩，空運業務6月營收4.32億元，月減19.18％，上半年營收27.42億元，年增7.42％。展望第3季，歐美部分國家解封在即，屆時客載貨機運力將緩步回升，經濟復甦也將成為支撐空運成長的動能。加上半導體、5G、電動車等相關電子產品運輸需求持續熱絡，歐美終端庫存仍處於低水位，第4季又是傳統空運旺季，下半年空運展望樂觀。

6月鐵路營收達1.62億元，月增18.62％，上半年營收達6.85億元，年增88.3％，亦創下歷史同期新高。由於鐵路運能遠低於海空運，一位難求的情況下，運價將持續調漲，下半年鐵路業績仍將續增。