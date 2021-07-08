記憶體模組廠宇瞻(8271)第二季工控事業營運穩健，整體業績淡季不淡，第二季營收為22.86億元，季增約8.9%，上半年營收43.85億元，年增19.9%。

宇瞻6月營收7.42億元，維持7億元以上水準，年增率達29.3%，也挹注上半年營收年增近2成。

宇瞻總經理張家騉先前表示，第二季傳統淡季表現相對不淡，工控事業續穩。目前業界缺料狀況持續，但供應鏈於第三季旺季前持續備料，公司也提高庫存金額至超過20億元，週轉天數達110至120天，皆達史上新高水準。公司開發工業電腦系統客戶是今年營運重點，將力求提高客戶採購。

宇瞻第一季營收20.99億元，年增6.85%，淨利1.24億元，雖年減19.76%，仍為單季歷史第三高。

宇瞻受惠需求續旺，第一季營收季增17%；毛利率上升至17%，季增約4個百分點；稅後淨利為1.24億元，季增125%，每股淨利達1.23元，為上市以來第3高。

隨著第二季DRAM及NAND Flash價格續漲，有利公司毛利率比第一季上揚，獲利有機會持續成長。