花蓮地區昨（7）日晚7時24分及今（8）日上午6時11分發生兩次規模5.4地震，其餘還有10餘次規模3至4較小地震，所幸並未傳出傷亡消息。消防署呼籲，希望大眾趁此時機與家人討論地震防災計畫，一起動手做好防震準備。

消防署表示，當民眾感受到地震搖晃或聽到手機地震警報聲響時，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌子下握住桌腳，保護頭部、頸部避免受傷；如果是躲在牆角或柱子旁邊時，要小心家具、電器、燈具、書櫃或貨架會不會掉落或傾倒等。等地震搖晃停止後，應確認家人的安全，檢查家中水管、瓦斯管線、電線及房屋是否受損。

消防署說明，地震防災平時就要做好準備，每個人都應準備1個緊急避難包，思考放入從住家出發到避難場所及避難初期可能需要的物品，如緊急糧食飲水、禦寒保暖衣物、醫療及清潔用品、少許現金零錢、重要證件影本、收音機、手電筒、手機充電器及行動電源等；如家裡有嬰幼兒，可多放置尿布、奶粉奶瓶、濕紙巾等物品。防疫期間，也不要忘了口罩及乾洗手等防疫準備。

此外，地震過後也可能發生停水停電及交通物流中斷情形，鼓勵大家平常了解居家食物儲存狀況，考量家中每位成員需求及營養，最少準備「3日份以上」的防災食物及飲水，選擇可以常溫保存至少半年以上、有外包裝方便攜帶、不需加熱或加熱水即可食用的食物品項。

地震防災訊息可查詢「消防防災館」網站（https：／／www.tfdp.com.tw／）。