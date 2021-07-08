全球疫苗需求若渴，但BNT輝瑞與AZ等知名疫苗，使用的都還是原型武漢病毒株，中研院基因體研究中心研究技師詹家琮接受本報採訪時表示，疫情將趨向流感化，當前通用的疫苗施打3劑也不能解決問題，唯有一段時間就改變疫苗的病毒蛋白基因序列，研發二代疫苗，才能對應進化不斷的病毒。

詹家琮18年前坐鎮中研院P3實驗室對抗SARS，期間不慎感染，並成為我國最後1位SARS確定病例。長年投入研究高危險性傳染病的他，近日抨擊高端疫苗二期臨床試驗以最早期的武漢新冠原型病毒株，此舉是不專業、不科學的行為，呼籲政府應加入英國株病毒實驗數據，引起關注。

對於病毒不斷變化，全球都亟需疫苗，詹家琮指出，新冠病毒持續變異是天擇的結果，無論是國外疫苗還是台灣的國產疫苗，目前使用的抗體和藥物抑制病毒效力，都追不上病毒變異速度，因此才會出現Delta變種病毒在以色列流竄，BNT疫苗對抗感染的保護力下降到64％，而英國即便6成民眾施打疫苗，確診率居高不下。

詹家琮指出，現有疫苗對變異株病毒的血清中和效力，都是數倍或十數倍的下降，對接種者的保護效力也明顯減弱。病毒在面對抗體的天擇壓力下，就會突變成傳染力高、致病力強的變種病毒。

詹家琮提到，人類就是新冠病毒的自然宿主，病毒會在人體內大量增殖並突變，而疫苗產生的抗體，若不能有效抑制病毒感染與複製，弱效的抗體甚至會引領病毒變異，增加防疫難度。

對於國際間不少專家學者呼籲，施打3劑疫苗可增強保護力，詹家琮直說：「這說法是有問題的」，打3劑比打2劑，甚至恐使抗體效力降低，主要是疫苗佐劑免疫反應不持久，幾個月過去後，對抗變異株病毒抗體的中和效力及疫苗保護力明顯下降，「所以，疫苗施打3劑並不能解決問題！」

詹家琮強調，目前唯一作法只能被動得像應付流感，一段時間就要改變疫苗的病毒蛋白基因序列，所以會有二代疫苗的需求，不過二代疫苗的研製較為簡單，試驗無須透過臨床一期到二期的流程，只需要調整局部基因序列即可，並獲得突變的病毒基因，「疫苗的生產，時間越近的越有效」。