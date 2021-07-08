2021世界人工智慧大會於8日在上海開幕，美國前國家安全顧問、前國務卿、季辛吉國際諮詢公司董事長季辛吉視訊開幕演講指出，人工智慧已是經濟的一部分，很快所有人的大部分工作和體驗生活，都將依賴人工智慧，甚至每個人自己也不一定意識得到。政府必須考慮人工智慧在各國經濟中扮演的角色、發揮的作用。

澎湃新聞報導，季辛吉說，自己對人工智慧的興趣來自於它的概念，而不是它的技術層面。「某種意義上，可以說歪打正著，大約在五六年前，我參加了一次討論大西洋兩岸關係的會議。會議主題包括一小時人工智慧討論，在一年時間裡，每周都用兩個晚上參加這樣的討論。我最初的感覺就是人工智慧真正能改變人類的生活，我們相信理性會逐漸推動實現更好的理解。我從來沒有想過機器能產生如此重要的成果，你不一定真正知道藉由什麼過程帶來這樣的結果。」

季辛吉表示，新世界已拉開帷幕。「在西方啟蒙運動時期，像康德這樣的哲學家說過，我們相信的客觀現實，其實是我們大腦的真實結構的反映，而我們並不知道這個問題的本質。」

「愛因斯坦等人推動啟蒙科學的發展，並沒有觸及人工智慧目前正在探索的極限，探索人類想像不到的科技發展的結果。我們僅僅處於這一進程的開端，在過程中，我們會有驚人的發現，這是人類進化史上一次重要的變革。」