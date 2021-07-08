疫情期間還在騙 北市婦聽兒被綁架急付50萬贖人 警逮5車手

北市陳姓婦人2日接獲不明電話，指稱她兒子涉及毒品糾紛，現遭人強行擄走，需付50萬元才願放人，陳婦一時不查，在濟南路交錢給對方，事後才知被詐騙，中正一警方循線追查，在新竹縣循線逮捕24歲張姓車手等5人，但錢已交給上線，全案依詐欺罪送辦。

警方調查，陳姓婦人日前接獲電話，指稱她兒子一時好心幫朋友，意外被捲入毒品黑吃黑案件，現在被毒販押走，需要50萬才能放人。

婦人因第一時間聯繫不上兒子，焦急不知如何是好，最後竟真的到銀行領取50萬元，然後依對方指示，在濟南路將錢交給對方，下午聯絡上兒子，發現根本沒有綁架案，於是向警方報案。

警方循線追查，鎖定李姓、張姓等車手逃逸路線，最後鎖定眾人在新竹縣出沒，在竹北市1家旅館內，逮捕李在內的5嫌，查扣2萬多車手酬勞、支票及手機，但其他詐騙現金已交給上游。

警方偵訊後，依詐欺、洗錢防制法將眾人送辦，另擴大追查組織上游，警方呼籲，民眾接獲類似毒品糾紛的「綁架電話」時，可撥打165專線求助，不要因聯繫不上家人，就依歹徒指示匯款，導致財物受損。