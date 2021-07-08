國民黨立委洪孟楷表示，三級警戒再延長至7／26，雖然有部分鬆綁，但警戒延長是事實，代表台灣即將面臨兩個半月的警戒期，防疫絕對優先，他提出三點要求，更要代表民意緊盯政府要做到位，才能讓國人安心配合防疫。

洪孟楷提第一點，三級警戒微鬆綁，之後如果因為疫情再升溫，恢復三級警戒的標準為何？又或者疫情越趨控制，降級為二級的標準為何？CDC請明白地解釋清楚，才不會遇到變化又多頭馬車，也不會讓各縣市政府為規則可循。

第二點，六月底前疫苗到兩千萬劑已經破功，連帶讓國人無法順利施打提升集體保護力。現在三級警戒延長到7月26日，洪孟楷請政府向國人說明，依照合約掌握狀況，到7月26日前有把握到貨多少疫苗？蔡英文總統所說的兩成五疫苗施打率能否達成？達不成誰該負責？國人對民進黨政府已經太多的寬容和忍受，三級警戒兩個半月，如果所有高官仍然好官我自為之，代表沒有人需要為此負責？這樣合理嗎？

第三點，洪孟楷呼籲扣除已補助族群後，普發全民紓困救命金。即便要微解封，還是有許多行業受限無法恢復，且民眾仍處觀望、消費意願不高情況下，有多少人能夠再撐兩個禮拜？政府請聽見民眾的吶喊，扣除已獲補助的族群後普發紓困救命金；南韓政府上週通過普發每人6000多元台幣，中華民國政府也該盤點還剩餘的預算，給予國人最直接的幫助和活水。

洪孟楷說，這三點是這段時間聽到太多鄉親的心聲彙整，防疫不分黨派，配合防疫人人都願意，但政府不能只要求、不協助，「防疫標準明確、疫苗到貨落實、普發全民紓困救命金」，才能真正讓國人感受政府同在，也才能真正讓民眾安心配合防疫。