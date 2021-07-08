根據EPFR統計顯示，亞洲不含日本股市近一周淨流入逾13億美元居各主要區域市場之冠。復華亞太成長基金經理人陳意婷表示，亞太股市經濟佳且通膨低，股市評價相對便宜，包括日、韓、台等主要市場今年企業獲利預估超過3成以上，明年也多在10%以上，亞太地區股市本益比僅11~19倍，無過高現象，具投資價值；其中經過第二季陸港股市修正及印度等地疫情擾動後，將提供波段布局機會。

陸股上半年表現相對落後，預估下半年創業板有望率先補漲；此外，身處全球科技重鎮的亞太供應鏈受惠科技創新與應用層面擴大，將持續帶動半導體供應鏈、電子設備等企業獲利維持成長態勢，同時看好新能源車、電子支付等趨勢產業前景；隨疫情趨緩各市場消費回溫，可選性消費及消費金融服務產業亦有成長空間。

富邦投顧預測，上証綜合指數2021下半年區間3050-3950。中國大陸股市雖然在去年疫情快速控制下，經濟表現較歐美各國為佳，股市本應有亮麗的表現，但受到美中對抗牽制，加上大陸貨幣政策近年相對保守，整體市場環境仍處於調整階段。此外，對內實施反壟斷法，壓抑大型電商股及物價推升；一般製造業獲利則因原物料價格上揚，官方政策控管平抑物價，使得企業獲利壓縮，種種因素造成陸股在全球股市大漲的浪潮中明顯落後。雖然面對外部有美中對抗、內部有反壟斷法壓抑的不利環境下，但大陸的經濟平穩上升，帶動內需消費，仍舊對市場提供一定的支撐力道。從大陸的貨幣政策及十四五的政策方向來看，大陸仍處於產業與市場結構調整的階段，上證綜合指數以過往本淨比區間約莫在1.4-1.8推算，下半年指數合理區間落在3050-3950。

關於2021年陸股投資布局，富邦投顧建議，聚焦碳中和、新基建、科技自主供應鏈及內需消費板塊，並以產業龍頭指標股為首選。