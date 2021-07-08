新冠肺炎疫情穩定控制中，但是防疫依舊不可以鬆懈，永慶房產集團號召淡水區加盟三品牌(永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產)共41家加盟門店，共集結548人從6月27日開始，陸續贈送防疫酒精到淡水區的社區大樓，為社區防疫盡一份心力！

淡水區加盟三品牌好貼心 與社區大樓站在同一陣線

疫情時期，社區每天進出的住戶多，社區大樓的管理員堅守崗位，盡全力替住戶們服務，社區的公共環境更需要定時消毒門把、電梯按鈕等區域，酒精使用量非常大！

永慶不動產淡水區聯賣區長、永慶不動產淡水站前加盟店店東江國祥表示:「守護社區的安全就交給我們！因為平時熟悉淡水區的各重點大樓、社區，了解社區大樓的酒精用量其實很大，加盟三品牌這次共集結了41家門市，訂購大量桶裝酒精送至社區大樓，讓住戶進出大樓都可以消毒雙手，公共空間的門把、電梯按鈕等重點區域也可以加強消毒，多一次的清潔消毒、住戶們也多一份安心保障，希望與社區攜手合作，保護好所有住戶的安全。」

社區大樓每日進出的住戶多，更需要定時消毒門把、電梯按鈕等區域。(圖/永慶房屋提供)

永慶房產集團公益行動不間斷 加盟店數位轉型服務更升級

永慶房產集團為防疫工作不餘力，發揮房仲第一品牌的影響力捐贈防疫物資，更希望藉以拋磚引玉，鼓勵大家一同為防疫出一份力。江國祥店東補充:「深入了解各地區的需求，並給予即時的支援，一個人的力量可能有限，但是凝聚三品牌的業務同仁一起動起來，徹底發揮團隊合作的企業精神，就能創造出無限的力量！」

永慶不動產淡水站前加盟店店東江國祥號召夥伴們一同以實際行動保衛社區住戶的安全。(圖/永慶房屋提供)

除了暖心贈送防疫物資之外，永慶房產集團在疫情期間更推出「戰勝疫情積極轉型－永慶集團贏家專案」，挹注7000萬力挺永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產加盟店東長，透過三大升級方案－向贏家學習、建構安心賞屋環境、行銷數位轉型補助，協助加盟店轉型和應變，並持續優化線上賞屋服務系統，從各方面建構安心的交易環境，一同期待疫情退去的那天到來。