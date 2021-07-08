新冠肺炎疫情穩定控制中，但是防疫依舊不可以鬆懈，永慶房產集團號召淡水區加盟三品牌(永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產)共41家加盟門店，共集結548人從6月27日開始，陸續贈送防疫酒精到淡水區的社區大樓，為社區防疫盡一份心力！
淡水區加盟三品牌好貼心 與社區大樓站在同一陣線
疫情時期，社區每天進出的住戶多，社區大樓的管理員堅守崗位，盡全力替住戶們服務，社區的公共環境更需要定時消毒門把、電梯按鈕等區域，酒精使用量非常大！
永慶不動產淡水區聯賣區長、永慶不動產淡水站前加盟店店東江國祥表示:「守護社區的安全就交給我們！因為平時熟悉淡水區的各重點大樓、社區，了解社區大樓的酒精用量其實很大，加盟三品牌這次共集結了41家門市，訂購大量桶裝酒精送至社區大樓，讓住戶進出大樓都可以消毒雙手，公共空間的門把、電梯按鈕等重點區域也可以加強消毒，多一次的清潔消毒、住戶們也多一份安心保障，希望與社區攜手合作，保護好所有住戶的安全。」
永慶房產集團公益行動不間斷 加盟店數位轉型服務更升級
永慶房產集團為防疫工作不餘力，發揮房仲第一品牌的影響力捐贈防疫物資，更希望藉以拋磚引玉，鼓勵大家一同為防疫出一份力。江國祥店東補充:「深入了解各地區的需求，並給予即時的支援，一個人的力量可能有限，但是凝聚三品牌的業務同仁一起動起來，徹底發揮團隊合作的企業精神，就能創造出無限的力量！」
除了暖心贈送防疫物資之外，永慶房產集團在疫情期間更推出「戰勝疫情積極轉型－永慶集團贏家專案」，挹注7000萬力挺永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產加盟店東長，透過三大升級方案－向贏家學習、建構安心賞屋環境、行銷數位轉型補助，協助加盟店轉型和應變，並持續優化線上賞屋服務系統，從各方面建構安心的交易環境，一同期待疫情退去的那天到來。
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