疫情持續在全球蔓延，亟需疫苗投入，中研院基因體研究中心研究技師詹家琮表示，對抗病毒，完全冀望疫苗是絕對不夠的，未來疫情勢必走向流感化，徹底解決之道，得重視相關基礎科學研究，並像是對應流感一樣，研發對應的廣效性疫苗，才能解決疫情對人類社會的威脅。

對於新冠病毒不斷進化，現階段市面上流通的疫苗，以及即將上市的國產疫苗，使用的都還是最早期的武漢病毒株，疫苗效力恐逐漸減弱，疫苗接種在短期內可防治疫情，但病毒不斷變化，現有疫苗效力勢必減弱，而弱效的疫苗對疾病防治只能見到短利，長期而言，卻潛藏著危險，才會出現二代疫苗的需求，國際知名疫苗廠也多投入二代疫苗臨床試驗階段。

詹家琮認為，想要對付新冠病毒，完全冀望及依賴疫苗是絕對不夠，徹底的解決之道，還是得加強對新冠病毒基礎科學研究，包括藥物研發、病毒傳播與致病機轉研究等，甚至疫苗設計也需投入更多研究來發展，例如廣效性疫苗。

詹家琮認為，新冠病毒是多變的病毒，只有一舉將其殲滅，才能永絕後患，否則得年年面對它，期望它像季節性流感一樣，不要有過強的致病力與致死力，但這些研究工作確實不容易，不容易的工作更需要科學家們非常努力的來做。觀察國內研究機構，這方面的投入顯然不足，盼政府能重視這項問題，讓更多專家及研究人員能投入開展新冠肺炎防治相關研究。