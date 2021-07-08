17歲車手出面領走婦人交付的現金和提款卡。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名70歲邱姓老婦人，6月25日接到假法官電話，對方聲稱毒品案共犯供出她參與犯罪，若不交出帳戶和存款，將把她抓到台北關；婦人嚇得按照指示，交提款卡和密碼又領18萬現金放在指定地點，家人翌日報警，警方7月5日循線逮17歲車手，但邱婦18萬現金和被提領的12萬已不知去向。

前鎮分局警方指出，70歲邱姓婦人，6月25日先在家中接獲詐騙電話，對方一開始說邱婦的電話費未繳，隨後轉接給自稱法官的人，指邱婦涉及一起毒品和槍枝案件，共犯供述有邱婦的犯罪資料，若邱婦不交出帳戶和存款，要把她抓到台北關。

當時邱婦被嚇傻，信以為真，依據對方指示，將郵局提款卡用信封裝起來，放在騎樓機車置物籃後，對方又謊稱，法官懷疑銀行行員是共犯，要求邱婦去銀行領現金，以驗鈔票上指紋，邱婦乖乖照做，提領18萬裝在塑膠袋中，同樣放在騎樓機車置物籃；邱婦翌日和家人提及此事，家人驚覺邱婦遭詐騙報警，警方發現18萬現金已不知去向，車手還用提款卡再領了12萬。

前鎮分局警方組專案小組追查，7月5日循線在中壢火車站緝獲17歲車手，但邱婦損失的30萬早已被層層轉走，無法追回。

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