國民黨前主席洪秀柱今天在臉書貼出赴陸接種疫苗照片，她說，上午在浙江打完了疫苗，目前為止都沒有異常的反應或任何不適；更盛讚大陸的嚴密防疫措施令她印象深刻，從下機至今已做了6次篩檢，期盼蔡政府儘速讓台灣朋友接種國際認證的疫苗。

洪秀柱說，這次來到浙江，對大陸的嚴密防疫措施印象深刻，從下飛機到今天為止，已經做了6次篩檢，值得一提的是，大陸的核酸檢測不只採樣咽喉及鼻腔，甚至在檢疫隔離期間，還有人員到她下榻的房間，針對洗手台、門把、床頭櫃做環境採樣。

洪秀柱指出，她看到大陸民眾的生活幾乎完全回到正軌，相信不僅是因為疫苗覆蓋率高，更重要的是大陸防疫措施的嚴格和謹慎。

洪秀柱認為，健康的活著，是一切的基礎；施打疫苗更是人民的基本權利，批評民進黨政府因為意識形態掛帥、防疫態度輕率，導致很多台灣民眾至今仍然等不到疫苗，看到有人為了爭搶殘劑疫苗拼命狂奔摔跤，實在令人不勝唏噓，無限感慨。

洪秀柱期盼，台灣的朋友們都能夠盡快施打到國際認證的疫苗，而不是束手無策的等待；昨天看到大陸中國工程院院士鐘南山說，大陸現在沒辦法做第三期臨床試驗，「因為沒有病人了，所以三期臨床試驗只能在國外做」，真心期待這樣的情況也能夠盡快發生在台灣。

最後，洪秀柱感謝兩岸的醫護人員，在這一波未平、一波又起的疫情當中，謝謝你們犧牲奉獻、兢兢業業的堅守崗位，為社會大眾的健康把關，辛苦了，謝謝大家對她的關心，也祝福大家，健康、平安。