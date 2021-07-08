市府也力挺商家，與電商合作舉辦「台中女麗購」，創下網路高聲量。（台中市政府提供）

廠商投資擴廠需求不斷攀升，且多屬研發、擴廠及設備智慧化升級等長期投資項目，可提升長期經濟發展潛力、促進產業升級轉型。（台中市政府提供）

根據經濟部統計資料顯示，110年第一季台中市在公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數、營利事業銷售額成長、新登記工廠家數及投資台灣三大方案家數等六項指標，不畏疫情皆穩坐六都第一。

市府持續推動各項重大建設，提升生活機能及投資環境，在帶動經濟成長的同時也吸引人口移入，今年第一季台中社 會增加數(遷入-遷出)達1297人亦高居六都之冠，成績亮眼。

經發局長張峯源說，台中市今年第一季四項指標相較去年同期成長幅度均奪下六都第一，包括營利事業銷售額7800億3100萬元，相較去年同期6696億1600萬元，成長率16.49％，公司登記家數成長4145家、商業登記家數成長4075家，家數成長均突破 4000大關，商業登記資本額則成長高達8.81億元。

根據經濟部統計處公布的新登記工廠家數，從去年至今年5月，全台累計新登記工廠家數達1萬2269家，其中以台中2782家六都居冠，知名廠商包含台灣美光、大立光、博大科技、汎德永業、全家便利等，廠商除受美中貿易戰及疫情影響而積極回台布局外，市府積極輔導未登記工廠合法化、辦理潭子聚興產業園區也是重要因素之一。

張峯源指出，疫情期間，在市長盧秀燕持續嚴實防疫，同時力拚經濟維持城市動能下， 軌道經濟發威是台中經濟看漲的重要因素，中部地區第一條捷運綠線，自3月試營運以來明顯帶動周邊人潮及商機，在高鐵、台鐵及捷運綠線三鐵優勢下，吸引投資者持續看好軌道經濟後勢；市府也力挺商家，與電商合作舉辦「台中女麗購」，創下網路高 聲量，締造16億元消費佳績。

經發局表示，經濟指標亮眼反映在投資榮景上，根據投資台灣事務所最新統計資料顯示，經濟部「投資台灣三大方案」中，台中家數已達194家，全國佔比高達20.95％，投資金額超過2224億元、創造逾1萬6千個就業機會，廠商投資擴廠需求不斷攀升，且多屬研發、擴廠及設備智慧化升級等長期投資項目，可提升長期經濟發展潛力、促進產業 升級轉型，市府將持續建構優質的投資環境，鼓勵企業共創經濟榮景。