在生活步調快速的現代社會中，每個人都被環境逼得很緊，必須建立堅強的意志力，才能快速應對生活中接踵而至的緊急狀況，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，面相中帶有額頭低窄、印堂間距窄、鼻樑低陷特質的人，天生抗壓力低，一旦愛情、工作或生活壓力太大，把他們逼到極限，他們就有可能採取「逃跑策略」，比較不可靠。

▍1.額頭低窄

不限男女，額頭低窄的人，在工作上比較容易適應不良。艾菲爾老師解釋，可運用手指指幅來判斷額頭的高低，「首先將手指放在你的額頭上，觀察眉毛的上緣跟髮際線中間的位置。」可以容下4隻手指指幅，屬於高額頭的人，EQ較好，能理性思考。只能容下3隻手指指幅，屬於額頭低窄的人，因情商較低，早年會比較辛苦，初入社會容易遇到挫折，難以和諧應對職場中的人際關係。

▍2.印堂間距窄

印堂間距窄，代表此人的性格抗壓性不足。艾菲爾老師分析，印堂在眉毛跟眉毛之間的位置，一般來說，會是食指指幅1.5倍的寬度，也要看兩眉之間有沒有連續性的雜毛。若印堂間距比較狹窄，易有焦慮及鑽牛角尖的情緒，面對壓力，也常陷入沉思或憂愁的情緒裡，無法輕易跳脫。在感情方面，若失戀會需要很長的療傷期。

▍3.鼻樑低陷

鼻樑低陷的人容易遇到金錢問題，而判斷鼻子的高低方法，可從側面觀察，若只能看到一個鼻頭，鼻樑跟山根的位置過低，就屬於塌鼻的類型。此種面相在事業發展中，一旦遇到金錢難關就容易自亂陣腳，恐會棄守目標或逃脫，比較無法肩負重擔。