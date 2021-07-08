台北市議員羅智強今（8）日透過臉書喊話，要衛福部長陳時中不要掩耳盜鈴，並比較六都6月份的火化人數，較去年同期增加32%，他質疑，這是不是「確診黑數」？同時呼籲中央，3+11已經錯了一次，切勿一錯再錯。

羅智強表示，他向台北市政府查證，發現台北市6月份的火化人數，是十年來最高，再以新北市為例，今年6月火化人數是1953人，比去年增加624人、比前年增加 536人，就算扣除疫情相關的317人，還是有明顯的落差。

羅智強認為，一個城市是巧合，六都都爆增，就一定存在著結構性的因素，因此他喊話衛福部，應儘速公布6月的分年齡層死亡率，釐清民眾的疑慮，「3+11已經錯了一次，如果要繼續掩耳盜鈴，那就是一錯再錯了」。

近2年6月份六都死亡火化人數一覽表。

6月疫情大爆發，全台染疫死亡人數飆高，《中國時報》統計僅六都火化人數就達1萬1356人，較去年同期暴增3成2、2812人，幅度驚人，但與官方公布的染疫死亡人數、注射打疫苗死亡人數存在極大落差。

其中台中市民政局長吳世瑋說明，中市因確診死亡火化的個案統計有4例，疑因注射疫苗後死亡有40人，台中因疫情死亡人數不多，後事也都由民政局協助處理，他強調，台中市不會有因疫情不幸致死短報或黑數。