台中市26歲劉姓男子於8日清晨，駕車搭載載著3名友人，行經北區西屯路近忠明路口時，被1輛白車攔住，車上5人下車手持棍棒毀損劉男自小客車，警獲報啟動快打優勢警力趕抵，打人5人已逃離，被害人劉男頭部擦傷、王姓男乘客手部擦傷，警調閱監視器以車追人，目前積極追查5人到案說明。

劉男向警方指稱，他懷疑這起打人糾紛，可能是日前他向車行租車卻撞壞，為了5萬元修車費與人引發糾紛所導致，警方目前傳喚5人到案說明。

警方表示，警方到場時人已離去，並將被害人劉男、王男先送醫救治，目前傷勢已無大礙，現場劉男的小客車前方擋風玻璃與後方玻璃遭到毀損，警方立即成立專案小組擴大偵案。

經警方調閱現場周邊及沿線監視器，鎖定涉案車輛車號，已追查25歲廖姓車主已到案說明，初步瞭解此起打架糾紛，因5萬元修車費問題所造成的紛爭，目前已鎖定涉及傷人之5名男子身份，已陸續通知到案。

台中市警第二分局長蔡元戎呼籲，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。