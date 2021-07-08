1名網友與妻子經營店面，店內擺放著一座「點頭財神爺」，某日妻子不慎將該財神爺撞破，沒想到隔1天店面的營收當場少了10分之1，從5千元掉至不到5百元，讓他驚恐地說「真的寧可信其有，不可信其無」；其他網友則笑說，「財神真的生氣了」、「要請鋼管辣妹來跳3天舞了」。

1名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他與妻子開店面，前天打烊時妻子不甚將店內「太陽能點頭招金財神爺」撞倒，財神爺的身體當場與底座金元寶分離，當下夫妻2人都沒有多想，當天的營業額為5千初，沒想到隔天營業額竟不到5百元，讓他當下相當傻眼，懷疑是否為撞壞財神爺的後果。

1名網友與妻子經營店面，店內擺放著一座「點頭財神爺」，某日妻子不慎將該財神爺撞破，沒想到隔1天店面的營收當場少了10分之1。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友說，妻子之後也傳訊息問他是不是真的因為她把財神爺打破，生意才會變得這麼差；原PO也說他本來是不迷信的人，現在真的相信「寧可信其有 不可信其無」，他也詢問網友後續應該怎麼處理，是將壞掉的財神爺送至五路財神廟，還是直接丟掉，或是黏好繼續擺著？

許多網友則表示，「去紫南宮請金雞搬回家，才能彌補財氣的外洩」、「財位沒放招財物而已，再找一個水晶或者招財小物放上去就好了」、「要買個新的，重新開光」；不過多數網友仍認為原PO想太多了，「不就是個塑膠玩具」、「沒開光的東西哪來的神力」、「又沒有過火、開光，只是個玩偶而已」。