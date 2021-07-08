台北市長柯文哲7日上中廣董事長趙少康節目爆，他2日去環南市場是被中央「設局」，騙他「引君入甕」，遭綠委林楚茵秀出市府媒體框對話紀錄，指出北市府發言人陳智菡11時就通知媒體；陳智菡反駁，市府10時39分才獲報中央多部會要開「記者會」，先前都以為是「會前會」，所以才緊急轉發中央記者會訊息到北市府媒體框。

柯文哲說，他上午晨會知道中央要開會，本來想說在萬大國小教室或萬華區公所禮堂開會，結果中央卻說在環南市場開就好，他想「環南市場不是封住，要怎開記者會？」結果他一到環南市場，發現「天啊，麥克風架都準備好了」，陳時中還有拿看板，經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲都大陣仗就位，設好局要騙他到那「引君入甕」， 然後陳時中講完話，陳吉仲就把麥給林昶佐講。

林楚茵秀出「柯文哲市長採訪通知」群組截圖，稱設計柯文哲的是陳智菡，痛批陳欺上瞞下、膽大包天發出柯在媒體公開表示「不知道」的採訪通知，「不是中央耍你，是你的幕僚搞你！」無黨籍北市議員林穎孟也嗆，柯都率陳智菡、副市長黃珊珊、副發言人魏佑任到場，連「被請假」的衛生局長黃世傑也知道要開記者會。

陳智菡駁斥，陳時中是9時45分致電給黃珊珊，大家一起處理環南市場，由於柯也在旁，於是柯直接與陳對話，內容提到共同成立聯合指揮所，11時30分一起開會討論，柯問陳，核心成員有誰、北市會負責找場地，陳回展現中央、地方一起合作的態度。

陳智菡指出，市府9時55分先找了萬華區公所12樓會議室，醫福會執行長王必勝10時10分傳訊說直接在環南市場現場站著講即可，北市的理解一直認為會先有「會前會」，再共同出來表示態度；但市場處10時39分回報，衛福部、經濟部、農委會11時30分都要到場巡視，並預定現場開記者會，市府擔心沒通知市政線記者，所以才轉發中央記者會訊息到市府媒體框，

「雙方理解有落差！」陳智菡強調，多個單位接到的訊息都是有「會前會」，且環南已在清消，結果到現場便看到媒體大陣仗，麥克風也架好，陳時中到場後，雙方都沒對話討論，陳直接拿手板開記者會。