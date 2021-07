Sony Mobile大師級5G旗艦手機Xperia 1 III今(8)日在台正式亮相,展現最新技術!Xperia 1 III相機沿襲Sony的 Alpha相機科技與ZEISS蔡司光學專屬調校,導入全新AI超高解析度縮放技術,還原影像細節。Xperia 1 III也達到4K HDR OLED 120Hz螢幕更新率的里程碑,並加入全新360空間模擬音效及劇院及立體聲雙喇叭。升級的遊戲增強器讓Xperia 1 III成為《決勝時刻 Mobile - Garena》世界大賽的官方指定手機。Sony Mobile更攜手KKBOX每月推出Xperia Hi-res高音質精選歌單,全方位提供全新娛樂體驗!

Sony Corporation常務 暨 行動通訊事業部 總裁岸田光哉(Kishida Mitsuya)亦首次參與台灣線上發表會,共同慶祝Xperia全新旗艦手機Xperia 1 III的到來,並分享「台灣消費者熱愛體驗最新的科技,Sony 以最先進的科技進行創新,在 5G 時代,也將持續帶給消費者,各種愛不釋手的產品和獨特價值。」Sony Mobile台灣總經理林志遠特別表示:「Sony Mobile自5月在台推出Xperia 10 III,正式邁向全系列5G布局。最受高度關注的Xperia 1 III也將在本月正式在台亮相」,他也指出Xperia 1 III榮獲2021 TIPA年度最佳拍照智慧手機的殊榮,而和Xperia 1 III擁有同級旗艦規格,但帶來更加合手握感的Xperia 5 III,也將於今年9月正式登台,滿足消費者各種行動需求。

Xperia 1 III由Xperia相機團隊與Sony Alpha 相機工程師共同開發,打造首創結合潛望式望遠變焦鏡頭及Dual PD感測器的全新三鏡頭與四組光學焦段相機,全焦段升級「即時物件追蹤對焦」,同時強化每秒20張自動曝光/自動對焦超高速連拍在低光源環境的拍攝效果,不論動態或靜態均可拍攝清晰畫面。

Xperia 1 III延續Alpha專業相機靈魂精神,研發出「全新三鏡頭相機與四組光學焦段」,以16mm超廣角、24mm廣角以及70mm及105mm望遠鏡頭,提供用戶豐富的攝影創作選擇。Xperia 1 III將70mm及105mm兩焦段設計在同一顆鏡頭裡,為結合潛望式望遠變焦鏡頭及Dual PD感測器的智慧手機,在四組光學焦段切換時,都具有高速自動對焦功能的效果,即使在遠距離外捕捉移動中的動態物件,也能捕捉清晰照片。Xperia 1 III同時沿續採用ZEISS蔡司光學專屬調校鏡頭,透過ZEISS T增透及抗反射塗層鍍膜,有效減少反射光線、抑制暈光及強化對比,提供亮眼色彩重現效果。

Xperia 1 III除了延續支援人眼及動物眼追蹤對焦之外,Xperia 1 III的全焦段鏡頭更升級至「即時物件追蹤對焦功能」,結合AI智慧演算法和3D iToF測距感測器,可立即計算與物件的距離,適用於人眼及動物眼。在多種拍攝動態物件的情境下,只需在螢幕上觸控想追蹤的主體,即可清楚拍攝持續移動中的物體。即使移動物件暫時被遮擋或出框,回到螢幕範圍後仍能持續追蹤對焦,捕捉關鍵時刻。

Xperia 1 III提供每秒20 張超高速連拍功能,同時結合每秒高達60次自動曝光/自動對焦追蹤計算,更加上3D iToF測距感測器,理想曝光與快速精準對焦同時辦到好!Xperia 1 III的24mm鏡頭搭載F1.7光圈、更大尺寸的ExmorRS感光元件,同時導入BIONZ X影像處理技術,進而提高感光度並減少影像雜訊,強化低光源下的高速連拍功能,可以亮眼的速度呈現清晰低躁點的夜拍效果。

Xperia 1 III搭載新一代「AI超高解析度縮放技術」,過往的數位變焦技術容易使圖像畫質下降,AI超高解析度縮放技術採用Sony人工智慧處理技術,能有效提升數位變焦的畫質及解析度。即使望遠放大至300mm焦段,可以重製影像細節,為攝影創作帶來無限可能。

Xperia 1 III整合Photo Pro專業拍照模式與Basic一般模式的相機拍攝介面。不僅攝影新手能輕鬆快速使用Basic一般模式隨手拍照,享受全景拍攝及散景等效果。專業攝影者也可選擇Photo Pro專業模式,享受與Alpha相機近似的使用介面,並能手動選擇對焦模式、調整攝影參數、體驗高速連拍,更能以RAW檔拍攝,滿足不同創作需求。Xperia 1 III提供以浮雕刻飾設計的實體快門鍵,半按快門即可連續自動對焦移動物體,使人人一秒都能化身為攝影大師。

Xperia 1 III 相機科技 ︱ 由Alpha相機團隊攜手開發

Xperia 1 III承襲來自Sony專業電影攝影機CineAlta的Cinema Pro電影級錄影功能,支援4K 60fps 10 bit HDR電影級高格率拍攝、4K HDR 120fps慢動作影片錄影、Touch AF觸控自動對焦、白平衡調整;在21:9畫面比例拍攝時,亦可選擇24/25/30/60fps等不同速度錄製,拍出好萊塢電影感超輕鬆。內建八種專業電影風格色調,讓拍攝畫面更具故事感;再加上Sony獨特的「智慧風切聲過濾技術」,可減少噪音及風切聲干擾,提供用戶完整專業的創作空間。為貼近專業攝影師的需求,Xperia 1 III於使用者介面導入新功能,包括使用者能夠檢查可用記憶體儲存量及錄製時間長度、查看特定片段等,方便創作者更有效率管理工作流程以及整理影片資料庫。

即便使用一般錄影功能,Xperia 1 III也帶來更新強化,提供光學智慧防手震錄影(Optical SteadyShot) 及FlawlessEye技術,搭配影像感測器的超高讀取速度,以及Sony原創光學影像演算法,確保任何場景下拍攝影片都流暢穩定不晃動。

Xperia 1 III為全球首款採用4K HDR OLED 120Hz螢幕更新率的智慧型手機,以6.5吋21:9電影比例螢幕,讓用戶感受臨現場的視覺饗宴,120Hz螢幕更新率帶來流暢的螢幕滑動體驗。Xperia 1 III擁有源自於BRAVIA電視技術的X1 for mobile影像處理技術,達成HDR畫質提升能力,為影音串流帶來更棒的對比、色彩及清晰度;源自CineAlta的「導演模式」透過專業校準的OLED螢幕具備精確白平衡,搭配好萊塢指標片廠普遍採用的Sony專業Master Monitor專業螢幕的色彩重現技術為基礎,使螢幕影像內容呈現導演創作時的電影原色。Xperia 1 III均採用10bit色深漸層顯示(8bit+ 2bit平滑),使螢幕色彩更細膩自然,同時支援BT.2020 超廣色域,提供頂級的色彩準確性。

Xperia 1 III以21:9超寬螢幕比例,讓玩家享有寬闊的遊戲視野。120Hz螢幕更新率使遊戲畫面與角色移動更加流暢,240Hz觸控掃描頻率提高操作精準度。自Xperia 1中首度推出的「遊戲增強器」,在Xperia 1 III獲得大幅升級!加入全新深色背景強化功能,強化畫面暗處的圖像細節;全新遊戲音效等化器可調整聲音頻率的音量大小,透過增強腳步聲或槍聲等,掌握敵人動向。優化麥克風幫助減少背景雜音,有助於團隊玩家溝通更加清晰。全新「30秒回放錄製」以最高120fps的高幀率錄影,自動錄下前30秒的遊戲歷程,留下決勝時刻的珍貴畫面。玩家能以3.5mm耳機孔外接耳機設備,更能享受低延遲的遊戲音效體驗。玩家更能以效能模式、勿擾模式等專屬設定,獲得最佳的遊戲體驗,「H.S. 電源控制」功能在充電時繞過電池直接對手機供電,避免手機溫度上升、確保遊戲效能表現,同時延長電池壽命。

Xperia 1 III 為遊戲而生 ︱ 為電競玩家所設計

Sony擴大策略夥伴範圍,攜手與全球經典射擊遊戲《決勝時刻 Mobile - Garena》合作,為即將到來的年度最大電競盛宴《Call of Duty: Mobile World Championship Presented by Sony》世界大賽攜手打造頂級電競舞台! Xperia 1 III以多項遊戲功能,成為《決勝時刻 Mobile - Garena》年度最大電競盛宴《Call of Duty: Mobile World Championship Presented by Sony》世界大賽的官方指定手機。

Xperia 1 III全面升級數位音效品質,以全新360空間模擬音效、360實景音效及劇院級前置立體聲雙喇叭,提供原音重現的震撼聆聽體驗。Sony Mobile更攜手亞洲最具影響力的聲音社群品牌 KKBOX,每月推出Xperia Hi-res高音質精選歌單,帶來細緻音效的感動。

Xperia 1 III透過全新揚聲器構造打造劇院級前置立體聲雙喇叭,提升聲壓及消除震動,使音量效果相比前代提升40%,為用戶帶來身臨其境的震撼感受。Xperia 1 III攜手Sony Music Entertainment合作調校音效功能,具備獨特的硬體解碼技術,打造全球首部能夠透過前置立體聲雙喇叭直接播放「360實景音效」智慧型手機,將人聲、和聲、樂器,甚至是現場觀眾等音效形成360度環繞效果,帶來令人驚豔的聽覺享受。全新推出「360空間模擬音效」則運用upmix雙聲道音效技術,將左右雙聲道成為球形聲場環繞音效。只要透過耳機,無論是播放儲存在手機內的音樂,或是以串流平台聆聽,都能將一般音樂模擬提升至環繞感受的音樂體驗。

新機導入最新DSEE Ultimate數位音質還原技術,運用人工智慧即時自動提升音訊頻率和動態範圍,讓每一軌都能接近Hi-Res高解析音質,不論運用自有音檔或串流音樂皆提供高規格的音質享受。Xperia 1 III同時支援Hi-Res高解析音樂以及LDAC (高音質無線傳輸技術)可無線聆聽高解析音樂,也可透過3.5mm耳機孔連結各式耳機,享受 Hi-Res高解析音樂的無損音質。

Xperia 1 III 音效科技 ︱ 源自音效工程師的專業調校

Xperia 1 III搭載高通Snapdragon 888 5G處理器,支援5G網路連線與Wi-Fi 6,內建4500mAh電池容量,使用隨附的XZQ-UC1 30W PD快速充電器,充電30分鐘電量可達50%。Xperia 1 III提供無線充電及電力分享功能,能同時做為其他裝置的充電來源(反向無線充電)。Xperia 1 III擁有IP65/68防水防塵等級,正面螢幕採用全新Gorilla Glass Victus,透過加大石墨烯散熱構造,同時兼顧效能與散熱運作,提供「消光紫」、「消光灰」與「消光黑」三種質感配色。