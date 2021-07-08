【LIVE直播】公投延期罷免照投？刪Q領銜人中選會陳情｜2021.07.08

台中立委陳柏惟罷免案領銜人楊文元及「刪Q總部」今日到中選會遞交陳情書，針對罷免案將在828舉行投票一事，希望中選會能理解民眾擔憂疫情因素等考量，於7月16日中選會會議時，再斟酌罷免案延期與否。中選會副主委陳朝建今日受訪回應，早已對外說明716將再開會決定是否改定投票日期。

中選會在7月2日宣布陳柏惟罷免案成立，並依法宣告在828舉行罷免公投，但也表示考量疫情因素，會在7月16日召開會議討論罷免案是否延期，並在7月4日時再度重申此事。

刪Ｑ總部重申，中選會在7月4日的回應，與他們希望防疫優先的訴求並無衝突，中選會將要在7月16決定延期於否，提出訴求必然是在中選會開會前提出，這才能夠讓中選會的各位委員更清楚明白台中第二選區選民的擔憂。

刪Q總部表示，中選會主委李進勇過去曾任縣市首長、行政院部會首長，更是法律界出身，目前疫情嚴峻，後續情勢也不明朗，本次罷免投票於情、於理、於法均沒有不延後的道理，目前地方上已經出現相當大的輿論反彈，不論因為法制程序或其他因素，多數人都希望罷免投票能夠比照公投延期。

楊文元指出，今日帶著近4萬個連署人對疫情的擔憂，與對中選會的期待，遞交陳情書給中選會，希望中選會詳加斟酌，畢竟若造成群聚破口，是各界所不樂見，中選會莫因一時錯誤的決策，陷台中市第二選區之選民於不復深淵，疫情當前，知所進對。

陳朝建表示，中選會在宣告本案成立之際，依法訂定期限，先選定投票日期，並給予被罷免人答辯之程序，待相關法定程序皆完備後，才正式公告，而待罷免公告後，將於7月16日經由委員會議討論決定是否改定投票日期。

陳朝建說，中選會在7月2日宣告罷免案成案時，即已對外發稿，並經由公開記者會對外說明，本案是否改定投票日期，將於7月16日委員會議討論決定。也在7月3日再次說明，7月4日亦再發新聞稿說明，今日再次回覆說明。