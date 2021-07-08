國民黨立委李貴敏指出，「簡訊實聯制」既侵害到人民基本權利，且無法達成防疫的功能，又耗費幾億元人民辛苦納稅錢補貼簡訊費用，更有礙檢調之偵查並導致國際友人誤會台灣是個無人權的專制社會，自然不是好制度，而應及早改進或廢除。

李貴敏表示，「簡訊實聯制」被警方用來辦案，被承審法官駁回檢調單位調閲通聯記錄，各地方政府也紛紛表示資訊量過大、耗時耗力且操作不便而難以供作疫調使用，再加上行政單位又撥了數億預算去補貼簡訊費。

李貴敏質疑，單單就造就了這麼龐大的Data，所需要的耗電，耗費簡訊的費用，都相當龐大，如果簡訊實聯無法有效運用於防疫，又何必把人民辛苦的納稅錢花在這些無用的事物上面？

用「簡訊實聯制」辦案也讓司法陷入困境，李貴敏表示，檢調單位若依法申請調查案件時，卻因為單純的其中用了實聯制簡訊，就妨礙全部偵辦作為，不成了治安的破口？而法官若不理會違反人權的事實逕予核准，台灣還算是民主國家嗎？台灣人民不在乎自己的行跡及隱私赤裸祼的攤在執政黨眼皮下嗎？

李貴敏認為，簡訊實聯制對個人、對政府、對台灣的現狀及永續發展，甚至國際形象與國際互動都是負面的，更有侵害個人隱私，不當使用的疑慮，成效又不彰，這個「多輸」的制度，就請快點撤了吧。