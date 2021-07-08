台南市警一分局青春專案宣導影片，以樂高積木搭上最夯的動漫《咒術迴戰》。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南市警一分局青春專案宣導影片，以樂高積木搭上最夯的動漫《咒術迴戰》。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

樂高積木搭上最夯的動漫《咒術迴戰》，台南市警一分局青春專案宣導影片，找來大人小孩都愛的樂高積木當主角，製作成定格動畫宣導影片，劇情融入｢拒毒害｣、｢勿援交｣、｢防詐騙｣、｢反賭博｣等4大宣導主題，並搭上人氣火熱的《咒術迴戰》，以｢咒靈」象徵現實社會毒、性、詐、賭等誘惑，一甩制式宣導，意外吸睛。

警方指出，為吸引青少年觀看宣導影片，絞盡腦汁發揮創意，光是樂高積木就拍攝數百張相片製成定格動畫，劇情融入青春專案｢拒毒害｣、｢勿援交｣等宣導主題外，還利用打錯電話給｢五條悟」的亮點，將咒術迴戰中的｢咒靈」，象徵毒、性、詐、賭等誘惑，｢五條悟」是該動漫最厲害咒術師，如同警察是打擊犯罪的超人，能保護青少年遠離誘惑。

此外，影片中也利用各種活靈活現的小道具做成彩蛋，告誡接觸｢毒害｣、｢援交｣、｢詐欺｣、｢賭博」等危害的惡果，提醒青少年拒絕毒品、勿從事援交､防受騙成為車手、勿涉網路賭博等。

分局長方國璽表示，這支宣導影片是甫畢業的警察新血製作，非常貼近青少年，期能吸引更多青少年觀看，提升犯罪宣導效益。他也呼籲，青少年暑假期間除犯罪預防外，也要小心工作陷阱，遵守防疫安全規定，不要出入不正當場所或深夜遊蕩。

今年暑假，南市警一分局也會持續舉辦網路競賽及留言抽獎等活動，有豐富的禮物及獎金，歡迎大家踴躍參加，按｢讚」台南市政府警察局第一分局臉書粉絲專頁，並請持續追蹤，才不會錯過這個夏天最精彩的青春專案系列活動。