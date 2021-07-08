Sony Mobile大師級5G旗艦手機Xperia 1 III今(8)日在台正式亮相，相機沿襲Sony的 Alpha相機科技與ZEISS蔡司光學專屬調校，導入全新AI超高解析度縮放技術，還原影像細節。Xperia 1 III也達到4K HDR OLED 120Hz螢幕更新率的里程碑，並加入全新360空間模擬音效及劇院及立體聲雙喇叭。更憑據升級的遊戲增強器成為《決勝時刻 Mobile - Garena》世界大賽的官方指定手機。Sony Mobile新系列手機的預購活動今日起隨即啟動，早鳥優惠多，喜愛Xperia 1 III的消費者別錯過！

Xperia 1 III即日起至7月18日開放預購，加贈Sony真無線運動降噪耳機(WF-SP800N)與1,000元配件購物金，首批預計7月下旬到貨！（Sony Mobile提供／黃慧雯台北傳真）

Xperia 1 III將於7月8日起正式開放預購！自2021年7月8日至2021年7月18日止，至Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony 直營店，以及線上通路Sony台灣官方購物網站、PChome購物、Yahoo奇摩購物中心、Momo購物網、蝦皮購物(Sony 官方授權旗艦店)、神腦線上、friDay 購物等指定店家及通路，搶先預購Xperia 1 III大師級5G旗艦手機，即可獲得Sony真無線運動降噪耳機(WF-SP800N，市價5990元)，還可獲得1000元配件購物金或配件購物組！

Sony Mobile不僅規劃了自7/8的早鳥預購活動，也將自7/19起推出上市首購活動！自2021年7月19日至2021年9月30日止，至全台各手機販售通路，包含實體門市、線上購機、電信通路，不論單機選購或是搭配優惠資費方案，選購任一款Xperia 1 III大師級5G旗艦手機，上網完成登錄即可獲得Sony運動藍牙入耳式耳機(WI-SP510，市價2690元) 。

更棒的是2021年8月31日前至限定通路 Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony 直營店，以及線上通路包含: Sony台灣官方購物網站、PChome購物、Yahoo奇摩購物中心、Momo購物網、蝦皮購物(Sony 官方授權旗艦店)、神腦線上、friDay 購物等指定店家及通路，還可額外獲得1500元配件購物金或配件購物組！

想要搶先體驗、搶先入手Xperia 1 III手機的消費者，可以親自到全台Sony Mobile行動通訊專賣店一趟，自2021/7/10至7/18，不僅有專人介紹與解說Xperia 1 III超旗艦手機的獨到之處，現場完成體驗並填寫問券，即可獲得Xperia 酷黑皮革收納盤。

Xperia 1 III 的12GB RAM/256GB ROM推出「消光黑」、「消光灰」、「消光紫」三種配色，參考建議售價為NT$36990元。Xperia 1 III 的12GB RAM/512GB ROM推出「消光黑」、「消光紫」二種配色，僅於Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony 直營店、Sony台灣官方購物網站、PChome購物限量販售，參考建議售價為NT$39990元。Xperia 1 III將於2021年7月8日至2021年7月18日止，於Sony Mobile行動通訊專賣店以及網路商店指定通路開放預購。

Xperia 5 III 鏡黑、鏡粉、鏡綠在台首次亮相，預購即贈Sony真無線重低音耳機(WF-XB700)與1,000元配件購物金，預計9月在台上市。（Sony Mobile提供／黃慧雯台北傳真）

Xperia 5 III推出「鏡黑」、「鏡粉」、「鏡綠」三種都會時尚手機配色，參考建議售價為NT$29990元，將於2021年9月在台正式推出，敬請期待。Xperia 5 III預購活動，將於後續公布活動開始時間，於指定通路預購Xperia 5 III手機，將可獲得Sony真無線運動重低音耳機(WF-XB700，市價3990元) 以及1000配件購物金或配件購物組。