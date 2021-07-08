29歲南韓女演員李周映（이주영）去年在韓劇《梨泰院Class》飾演變性人「廚房長」馬賢伊，又帥又美的形象超圈粉，知名度大漲。近日她在社群平台公開素顏，想不到被黑粉批評長相，對此李周映不甘示弱的回嗆，引起熱議。

李周映昨（7日）在IG分享兩張在車上的自拍照，畫面中，她留著黑色俏麗及肩短髮，臉上雖然脂粉未施，膚質還是好得誇張，幾乎沒有任何瑕疵，卻有酸民不懷好意的留言：「該化妝了吧？」李周映平白無故的被嗆，決定硬起來反擊，「為什麼？我平常喜歡素顏呢，如果你喜歡化妝，你可以自己化妝，或者如果你不想看到我的臉，你為什麼要進來？」直率的回應獲得8千多名網友按讚、2百多名網友留言力挺，狂讚李周映「太帥了吧」、「很酷的回答」、「姐姐好漂亮」、「好喜歡你」。

李周映19歲踏入演藝圈，2016年與南柱赫、李聖經合作《舉重妖精金福珠》就嚐到走紅滋味，她當時在劇中飾演「李善玉」，頂著一顆俐落的短髮相當率性，後來又陸續接演《今天的偵探》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》，前陣子更推出燒腦新戲《聲死一線TIMES》，故事敘述她必須與「美大叔」李瑞鎮透過電話穿越時空找真相，一起阻止總統遇害身亡的事件。