胡連(6279)前6月合併營收為23.29億元，年成長57.88%，胡連表示，下半年可望比上半年好，全年業績將優於去年，美系外資看好胡連前景，給予「建議買進」評等，目標價180元。

胡連主要產品為車用端子連接器/護套/保險絲盒，客戶以大陸自主品牌車居多，今年第1季大陸市場佔胡連營收比重約65%，公司近幾年亦積極佈局東南亞、歐洲等地區車廠，在印尼成立印尼子公司，搶攻汽機車連接器市場，經過3年努力，成果逐漸顯現，今年第1季台灣、越南、印尼及其他亞洲地區佔胡連營收比重約25%，亞洲以外地區約佔10%。

儘管今年上半年銅價飆漲，且5月起印尼及越南新冠肺炎疫情延燒，不過胡連在印尼及越南工廠生產及出貨維持正常，整體營運未受太多衝擊，第1季合併毛利率39.37%，年增8.77個百分點，單季稅後盈餘為2.24億元，年增2.93倍，單季每股盈餘為2.25元，累計前6月合併營收為23.29億元，年成長57.88%。

展望下半年，胡連表示，目前訂單已看到8月，第3季淡季可望比預期好，下半年營收可望勝上半年，由於已陸續調漲產品價格，且近期銅價下跌，對下半年毛利率將有正面助益，今年業績將優於去年，法人預估，胡連今年營運可望較去年兩位數成長。

美系外資報告指出，胡連第2季合併營收為11.71億元，季增1.3%，優於往年第2季比第1季下滑趨勢，顯示整體需求高於季節性因素，儘管第3季為傳統淡季，但隨著晶片供應短缺紓緩，被壓抑的需求、歐洲Tier 1廠訂單及美系客戶補貨等挹注下，有利於胡連營收及產能利用率提升，進而支撐其利潤率，有鑑於胡連營運改善及長期利潤率成長，給予「建議買進」評等，目標價180元。