《商情》美元走強 LME銅價跌0.36％ 13:592021/07/08 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國聯邦儲備委員會(聯準會/FED)會議紀要證實重申最快將在今年縮減資產購買規模後，提振美元走強，令美元兌主要貨幣匯率接近3個月來的高點，使得以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，致倫敦(LME)銅價周四下跌。 周四(7/8)截至台北時間13:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.36%，報每公噸9,421美元，盤中最低一度跌至每公噸9,379.5美元。(商品行情網) 《國際金融》大宗商品、科技股彈升 歐股漲0.78％ 《商情》豆油疲弱 大馬棕櫚油續跌1％ #LME #走強 #銅價 #貨幣 #周四 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價走強 BDI指數反彈2％ 10:012021/07/08 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美債息續跌 紐約期金連5漲 10:182021/07/08 財經 《美股掃瞄》大型科技股吸金 標普500、那斯達克再創新高 09:102021/07/08 財經 富邦金羅瑋：下半年全球經濟 看三轉折 04:102021/07/08 金融．稅務 《港股》科網股續挫 恆指開低走低 10:352021/07/08 財經 《韓股》確診創高 韓股翻黑 12:172021/07/08 財經 《電腦設備》研華填息35％後躊躇 H2動能拚逐季升 10:352021/07/08 財經 《類股》Q2財報當靠山 鋼鐵股回神 11:092021/07/08 財經 《半導體》光罩6月、Q2、H1營收 同創新高 11:092021/07/08 財經 《商情》黃金亞洲電子盤1800美元附近盤整 10:522021/07/08 財經 新台幣摜破28元大關 午盤暫收28.018元貶值2.5分 12:382021/07/08 財經 財經熱門新聞 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 陸版UBER赴美上市就出事 謝金河曝華爾街宰肥羊內幕 - 財經 1分鐘讀財經》長榮2度入獄當沖大隊小心 期交所罕見出重手 - 財經 航運景氣狂飆 造船訂單爆了 這大廠半年賺3800億 - 財經 住宿餐飲好慘 全國無薪假人數突破2萬人 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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