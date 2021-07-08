因美國聯邦儲備委員會(聯準會/FED)會議紀要證實重申最快將在今年縮減資產購買規模後，提振美元走強，令美元兌主要貨幣匯率接近3個月來的高點，使得以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，致倫敦(LME)銅價周四下跌。

周四(7/8)截至台北時間13:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.36%，報每公噸9,421美元，盤中最低一度跌至每公噸9,379.5美元。(商品行情網)