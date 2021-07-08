東陽（1319）自結6月合併營收16.12億元，月增17％、年增27％；累計上半年合併營收89.77億元，年增11％。
東陽表示，AM（售後維修）汽車零件事業6月合併營收12.23億元，月增29％、年增50％；累計上半年合併營收64.07億元，年增7％。
東陽OEM（車廠代工）汽車零件事業6月合併營收3.89億元，累計上半年合併營收25.69億元，年增20％；若加計非具控制權轉投資事業，則OEM整體累計上半年營收131.75億元、年增27％。
東陽（1319）自結6月合併營收16.12億元，月增17％、年增27％；累計上半年合併營收89.77億元，年增11％。
東陽表示，AM（售後維修）汽車零件事業6月合併營收12.23億元，月增29％、年增50％；累計上半年合併營收64.07億元，年增7％。
東陽OEM（車廠代工）汽車零件事業6月合併營收3.89億元，累計上半年合併營收25.69億元，年增20％；若加計非具控制權轉投資事業，則OEM整體累計上半年營收131.75億元、年增27％。
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