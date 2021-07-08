凱美（2375）公告，因馬來西亞確診數仍高居不下，目前收到政府命令，士乃工業區所有企業停止營運，時間自7月9日凌晨00:00~7/22日晚間23:59，其詳細指令仍待政府今日發文，旺詮馬來西亞也受到此次停工波及，預計於今日晚班開始停工。

凱美表示，將優化大陸廠區產出，降低對客戶影響，預計將影響整個7月電阻產出降低30％。