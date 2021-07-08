凱美大馬電阻廠停工 衝擊7月電阻產出三成 13:592021/07/08 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱美（2375）公告，因馬來西亞確診數仍高居不下，目前收到政府命令，士乃工業區所有企業停止營運，時間自7月9日凌晨00:00~7/22日晚間23:59，其詳細指令仍待政府今日發文，旺詮馬來西亞也受到此次停工波及，預計於今日晚班開始停工。 凱美表示，將優化大陸廠區產出，降低對客戶影響，預計將影響整個7月電阻產出降低30％。 長期戴口罩、護目鏡頻傳壓傷破皮 奇美醫護傳授實測小撇步 豐田Q2熱銷 躍美車市一哥 #凱美 #產出 #停工 #電阻 #馬來西亞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 行庫加碼美債 第四季再說 04:102021/07/08 金融．稅務 《半導體》超豐6月優預期 Q2營收再創高 07:452021/07/08 財經 體操男團拚奧運 李智凱不再孤單 04:102021/07/08 運動天地 NBA總裁：想為美中關係出力 但不意味著認同中國發生的一切 12:242021/07/08 兩岸 新機拉貨 蘋果鏈動起來 04:102021/07/08 財經要聞 美國務院重申對台承諾 支持和平解決兩岸議題 10:302021/07/08 兩岸 韓國躋身已開發 文在寅：承擔責任 04:102021/07/08 話題觀察 新鮮人方奕凱在永慶房屋成就自我價值 單月收入最高20萬 09:572021/07/08 財經 頭條揭密》陸祭出國安警告 滴滴勢將全面配合以維持在美上市 04:022021/07/08 政治 埃及生產大陸疫苗 摩洛哥跟進 04:102021/07/08 產業財經 打從娘胎頭一次！ 演藝圈大停工 沈玉琳曝「家裡變攝影棚」奇景 12:572021/07/08 娛樂 財經熱門新聞 鹽田塞港後爆溫哥華卡船 全球海運巨頭曝衝擊慘況 - 財經 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 菱光董事長黃育仁打溫情牌 向父親黃茂雄溫情喊話 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》長榮2度入獄當沖大隊小心 期交所罕見出重手 - 財經 住宿餐飲好慘 全國無薪假人數突破2萬人 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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