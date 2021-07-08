住大樓、公寓等集合住宅，一定會遇上鄰居裝潢製造噪音、污染等困擾。一位鄉民在PTT發文抱怨樓上施工雖然合法但吵到爆，問「有沒有方法治他？」，這篇發文不但引發網友熱議，甚至釣出樓上屋主本人現身回應，爆料自己該配合都配合、通通照法規來，但對方竟輪流找工務局、環保局、警察來查，甚至跑去跟工人嗆聲，屋主無奈表示「合作的律師事務所」找好了。而眾多鄉民則等著看熱鬧，高喊：「爆米花準備好了」。

有鄉民7日在PTT發文，抱怨新來的樓上屋主要把隔間全部打掉，一開始沒申請就每天咚咚咚地吵，被鄰居抓到後才去工務局申請。原PO抱怨，工務局核准後，屋主從早上8點到12點，下午1點到5點繼續打，害他家中小孩一直哭，事情都不用做了，去跟對方工人反應，還被嗆阻擋他施工，擋多久就延多久。原PO並問：「這種情況有沒有方法治他啊？」。

湊巧，屋主也是PTT鄉民，表示「看了一下發文IP，感覺我應該就是你口中的屋主啦」，於是發長文回應原PO，表示自己「室內裝修許可，消防安全審查，甚至是根本就不需要的結構安全證明都找結構技師辦了，你還敢出來搞我」。

更指對方「中間幹了多少有的沒的手段我就不想每一條都拿出來了啦，整天打去工務局，工務局都回覆你我合法施工了你們還可以繼續歡，環保局跟警察你們也是沒少報啦，剛剛警察才又來一次，你們還恐嚇說要連署讓我不能做喔？！」。

屋主表示一切手續都配合管委會的規矩，施工時間就講好8點半到12點，下午1點半到5點半，他嚴格約束工人絕對不能早1分鐘開始打，「我公告也公告了，該配合的也配合了，但你們要是任何人敢用一些非法手段影響我施工，我合作的律師事務所也找好了。」。

屋主更爆料原PO沒事跑去嗆工人卻被反嗆「怪我嘍？」，還說萬一有鄉民想了解整個過程，他再來寫始末。

屋主精彩反嗆讓鄉民嗨翻，紛紛回應：「太屌了 竟然事主真的來回文 給推」、「現實真人快打」、「寃家路窄」、「卡位 等等我去買雞排」、「老闆雞排不切不辣珍奶微微卡位看好戲」、「爆米花準備好了」、「現在的大樓鄰居真的都很靠北，以為自己家是無端就跑出來、不用裝潢喔。最近在裝潢，也都申請了、禮物也送了，但鄰居的靠北都沒少過」。