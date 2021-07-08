黎姓男子在網路創設「莉婕小舖」，從大陸淘寶買進含有西藥成份的「藤黃果膠囊」、「壯陽鱷魚膏」等，還偽造SGS檢驗證明取信民眾，但生意普通，4年多來賺得13餘萬，日前遭檢警查獲，士林地院審理後，考量黎有身心障礙手冊，判處10個月有期徒刑。

判決指出，黎有清寒及身心障礙證明，因求職不易，2013年9月自大陸進貨，在網上販售「濃縮藤黃果膠囊」，聲稱可以幫助消化，不易形成體脂肪，有助瘦身。

此外，黎另販售宣稱可以幫助男性增大陰莖的「法國鱷魚膏」、美容肌膚的「蝸牛原液」等商品，但全都沒有SGS的合法檢驗報告，黎為取信消費者，基於犯意自行偽造相關報告，並貼在自己的網站供民眾查驗。

2018年5月，保七總隊經送驗後，發現黎的報告全係偽造，前往北市將他循線逮捕，並將相關產品全數查扣，全案依詐欺等罪送辦。

黎男審訊時，辯稱相關報告是廠商提供，並非他自己偽造，另訴苦表示從小遭父母遺棄、後來又發生重大車禍，導致他行動不便，為求生計才會靠網拍過活，且表示4年多來只賺了13萬餘元，其實入不敷出生活非常困頓。

合議庭認為，黎為賺錢販售來路不明的藥品，絲毫不關心是否會對消費者身體造成影響，且犯售時間長達4年，有明顯犯意，但考量黎確實有清寒及身心障礙證明，判處有期徒刑10個月，不得易科罰金，營利所得13萬3086元全數沒收。