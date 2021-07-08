台東桂田喜來登酒店要求所有旅客在入住時必須出示PCR陰性證明或疫苗證明。（蔡旻妤攝）

三級警戒延長，中央流行疫情指揮中心8日公布各行業的鬆綁指引，就怕解封造成大量人流移動，許多旅宿業者「既期待又怕受傷害」，台東桂田喜來登酒店要求所有旅客在入住時必須出示PCR陰性證明或疫苗證明。對此，觀光局表示對於業者自行要求的管制措施沒有意見。

就怕解封造成大量人流移動，許多旅宿業者想要客源之餘，仍然畏懼疫情，尤其是在醫療資源相對匱乏的東部地區，台東桂田喜來登在1日公布長住優惠專案，3天2夜或5天4夜皆享有優惠價，強調實施徹底清潔消毒，不過卻在附註寫上「入住須提供核酸檢測及PCR檢測陰性證明或接種疫苗之證明。」

台東桂田喜來登證實有此規定，所有的住房專案都必須提供相關證明，一方面為了控管飯店客人的人流量，也希望可以保護館內員工的健康安全，尤其目前疫情也不算是很穩定。對此，觀光局回應，只要飯店業者並未牴觸中央的規定，可以自由決定如何進行相關防疫管制。