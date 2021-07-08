立委林昶佐因嗆台北市長柯文哲遭環南市場自治會長林勝東反殺，聲名大噪，林昶佐7日在臉書PO出他向交通部溝通，為北市公車司機爭取到打疫苗，卻遭北市府發言人陳智菡打臉，疫苗不是交通部撥補，是北市先調用手中現有疫苗接種，直言林在割稻尾。

林昶佐在臉書上大剌剌宣稱「台北市公車司機已施打疫苗！」表示6月底時，指揮中心基於維持社會運作，將北北基桃的計程車司機、外送員、國道客運司機、貨運司機納入優先施打疫苗對象，但同屬大眾運輸的類別，卻漏掉接觸群眾更廣泛的市區公車司機。

林昶佐稱，自己與北市議員林亮君合作，除與交通部溝通外，林亮君也向北市公運處反應，在許多人努力下，北市市區公車司機已開始施打疫苗，希望疫情期間仍為民眾付出的大眾運輸司機，都能獲得健康保障，也讓防疫更嚴謹。

陳智菡指出，北市府7月4日公布，優先為容易接觸不特定對象的公車駕駛、北捷站務人員接種疫苗，本周預計先為2000人到2500人接種疫苗，這些疫苗並非由交通部撥補，而是北市先調用手中現有疫苗、媒合醫院來為相關人員接種，「然後，馬上就有人來割稻尾了。」