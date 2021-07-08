據《廣州日報》報導，廣州已不只連續19日實現零新增新冠肺炎確診病例，7月8日上午最後6名確診患者從廣州醫科大學附屬市八醫院出院後，本波廣州發生的新冠疫情所有感染病患已全部治癒，實現清零。更重要的是，在這波疫情至今，無一例死亡，廣州醫療部門完成了罕見的防疫績效。

廣州自5月以來爆發新一波新冠肺炎疫情，此次疫情以Delta病毒株為主，這種變異病毒傳播力強、發病快、重症率高、死亡率高，在全球造成新冠疫情大流行以來最嚴重的災難，目前仍持續困擾到上上百個國家。

《廣州日報》報導稱，今天上午，根據大陸國家衛生健康委新型冠狀病毒肺炎診療方案的出院標準，經專家評估，又有6名確診患者從廣州醫科大學附屬市八醫院出院。隨之，廣州本輪本地疫情在新增確診者連續第19日清零後，住院感染者亦全部治癒出現，實現感染者清零！

截至今天，廣州市本波新冠肺炎本土感染者累計報告153例，本地感染者均為廣州廣州醫科大學附屬市八醫院收治。由於本輪疫情病毒傳播速度相對較快，有基礎疾病的老年病例較多，在院危重症患者數一度達10例之多，但最終無一人死亡。